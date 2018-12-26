Датчане придумали трусы, которые можно стирать раз в месяц

Четверо изобретателей из Дании придумали нижнее белье, которые можно стирать лишь пару раз в месяц. В составе белья специальный ингредиент — серебро, которое убивает 99,9 процента бактерий.

Да, вы правильно прочитали, белье, которое вы можете носить неделями не снимая. Однако изобретатели из компании Organic Basics создали белье вовсе не для ленивых хрюшек, а чтобы спасти природу.

«Наша компания занимается этичной модой. Традиционный метод покупки, стирки и выбрасывания нижнего белья, которое еще и стоит дорого, — это ужасная трата ресурсов. И это чрезвычайно вредит природе», — рассказывает 27-летний Мэдс Фибигер, основатель компании Organic Basics.

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Создатели компании Organic Basics

Стирка и сушка составляют две трети общего воздействия на окружающую среду. Именно поэтому Organic Basics принялась разрабатывать такое белье. В его состав входит серебро, которое полезно благодаря антибактериальному эффекту — НАСА использует его для того, чтобы очищать воду для астронавтов.

Нижнее белье Organic Basics с серебряным покрытие убивает 99,9 процента всех бактерий и убирает запах.

«Это действительно работает. Вы можете носить белье очень долго, прежде чем постирать его. Вы экономите время и деньги, а также сокращаете использование воды и энергии».

Белье состоит из 100-процентного переработанного материала. Первую коллекцию изобретатели белья запустили в 2017 году после сильной краудфандинговой кампании в Скандинавии. А сейчас Organic Basics вернулась с новым поколением трусов — Silvertech 2.0.

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«Мы используем механически переработанный нейлон, который является прочным материалом. Сырье нейлона делается из механически переработанного нейлона в Италии из отходов волокна, пряжи с прядильных фабрик и отходов ткацких фабрик. Мы также используем бесшовную технологию шитья, чтобы белье было максимально комфортно и удобно».

Индустрия моды, а точнее природа, нуждается в более устойчивом подходе. Исследование фонда Эллен Макартур показало, что к 2050 году текстильная промышленность утроит потребление энергии, а это приведет к 26 процентам мировых выбросов.

Такие компании, как Organic Brands, ставят на тех покупателей, особенно молодое поколение, которые выбирают экологичность вместо классических брендов, как Calvin Klein и Diesel. И кажется, время на их стороне. Исследование 2015 года показало, что 66 процентов потребителей по всему миру готовы платить больше за экологичный бренд.

Две упаковки боксеров SilverTech для мужчин стоят 64 доллара (почти 4500 рублей), а две упаковки трусиков для женщин будут стоить 56 долларов (3800 рублей). На данный момент компания продала более 200 тысяч упаковок нижнего белья.