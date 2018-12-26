Знамя Победы: что вы точно о нем не знали

Какой флаг собирались водрузить в Берлине, из чего сделано настоящее Знамя Победы и почему его не было на первом параде 1945 года? Несколько фактов из истории главного символа Победы.

Приказ Сталина

Задача водрузить Знамя Победы над Берлином была поставлена Сталиным в докладе на торжественном заседании Моссовета 6 ноября 1944 года. Первоначально предполагалось водрузить знамя, изготовленное весной 1945 года в Москве. В центре полотнища помещался герб СССР, орден «Победа» и надпись: «Наше дело правое — мы победили!». Но это знамя не было доставлено в действующую армию. Поэтому из немецкого трофейного сатина было изготовлено девять штурмовых знамен — по числу дивизий в 3-й ударной армии, которой предстояло вести боевые действия в центре Берлина. Их выполнили по образцу Государственного флага СССР.

Где водружать?

9 апреля 1945 года совещание начальников политотделов армий 1-го Белорусского фронта обратилось в Москву с вопросом: какой объект в Берлине считать главным? Через некоторое время пришел ответ — здание германского парламента — рейхстаг. Известно, что бои за рейхстаг отличались особой жестокостью, и само знамя было водружено лишь в ночь на 1 мая 1945 года. Когда точно, наверное, никогда уже не будет известно, но вероятнее всего в 3-ем часу ночи. Сначала знамя было установлено в конной статуе императора Вильгельма, а 2 мая перенесено на центральный купол рейхстага.

Кто разорвал знамя?

Во время водружения (или уже после) знамя лишилось куска своей нижней кромки. По одной из версий, ее оторвал солдат-артиллерист. По другой, это сделали уже в штабе 150-ой стрелковой дивизии — разрезали и вложили в партбилеты на память. Когда же знамя затребовали в Москву, никто признаваться не рискнул. Там же выполнили надпись: «150 Идрицкая ордена Кутузова II степени дивизия». Впоследствии, уже в штабах вышестоящих соединений было добавлено: «79 стрелковый корпус 3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта». Поэтому надписи выполнены различным почерком и различной серпянкой. В таком виде знамя было доставлено в Москву.

Дальнейшая судьба

Первоначально предполагалось пронести Знамя на Параде Победы 24 июня 1945 года. Однако генеральная репетиция 22 июня провалилась, и от этой идеи пришлось отказаться. В литературе можно встретить упоминание, что Знамя Победы провозилось на специальном автомобиле. Было такое предложение, но реализовано оно не было. Одно из основных отличий Парада Победы от других парадов в память Великой Отечественной войны как раз в отсутствии Знамени. 22 июня, за два дня до мероприятия, его передали в Центральный музей Красной Армии (в наши дни Центральный музей Вооруженных Сил). Там, до 1965 года оно экспонировалось в специальной стеклянной пирамиде, а с 1965 года в центральной витрине зала Победы музея. Сегодня стены музея Знамя покидает только по личному приказу президента Российской Федерации как Верховного главнокомандующего.