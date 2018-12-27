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IKEA опубликовала инструкцию по «сборке» оливье 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @ikea_rus
Российское отделение IKEA придумало оригинальное поздравление на Новый год. Компания выпустила инструкцию по сборке в классическом стиле, но на этот раз не мебели, а салата оливье.
Компания выложила фотографии в своем Instagram-аккаунте с подробной инструкцией, как «собирать» салат оливье. Из ингредиентов понадобится — картошка, морковь, горох и, кроме всего прочего, необходима любовь в количестве одной штуки.
IKEA советует резать салат за просмотром любимого россиянами фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!, а также советует, как надо беречь салат после „сборки“: „Не ешь, это на Новый год“. Рецепт заканчивается фразой „Happy New Olivyear“.
Пользователи Сети оценили креатив: „Теперь будем готовить только по-инструкции“, „Класс! Насмешили, ребята. С наступающим!“, „С чувством юмора все нормально у вас. С Новым годом“.
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Вещи , Ikea
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