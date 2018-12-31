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Южная Корея откажется от пластиковых пакетов 

Lenta.ru + ещё 3 12 часов назад
Фото: Reuters
В Южной Корее запретят пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
Ограничение вступит в силу 1 января 2019 года и коснется около 11 тысяч супермаркетов и двух тысяч аутлетов. Теперь вместо пластиковых пакетов покупателям должна предлагать бумажные или матерчатые пакеты. Пластиковая упаковка будет разрешена только для мяса и рыбы.
За нарушение закона магазинам грозит штраф в три миллиона вон (около 2,6 тысячи долларов). На данный момент в южнокорейских магазинах уже действует запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Их можно получить только за деньги.
Отмечается, что в будущем ограничения коснутся прачечных и химчисток.
В октябре запрет на производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон вступил в силу в Грузии. С апреля 2019 года в стране будут запрещены пакеты любой толщины.
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