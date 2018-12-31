Ученые рассказали, как заработать на новогодних елках

Новогодние ёлки после зимних праздников совсем не обязательно отправлять на свалку — оставшиеся на ветвях деревьев иголки могут обрести вторую жизнь и принести немало пользы. По крайней мере, так утверждают исследователи Шеффилдского университета в Великобритании.

Они предлагают инновационную технологию переработки еловых и сосновых игл — на выходе она позволяет получить особый материал, который затем уже можно использовать в производстве красок, уксуса и даже подсластителей. Об этом рассказывает пресс-служба университета. В случае массового применения технология позволит решить проблему экологического ущерба, которым из года в год оборачивается традиция наряжать живые ели и сосны в канун Нового года. Сейчас еловые и сосновые иглы далеко не всегда подвергаются переработке, прежде всего из-за высокого содержания в них сложных полимеров (лигноцеллюлозы). Последнее обстоятельство делает их мало пригодными для использования, например в качестве биотоплива. Однако новая технология, которая включает термическую обработку сырья вместе с растворителем, может позволить справиться с этой проблемой.