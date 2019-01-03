Циркулярная пила и другие изобретения, которые сделали женщины

Согласно сложившимся в обществе стереотипам двигатель прогресса — мужчины. Однако и женщины способны на удивительные изобретения. Большинство придуманных ими вещей практичны и удобны в использовании. Так каким же вещам мы обязаны женщинам?

Циркулярная пила

Ткачиха по имени Табита Бэббит заметила, что пилы, используемые в деревообрабатывающей промышленности, были не особо эффективными. Например, чтобы перепилить толстый ствол, двое мужчин брались за длинную пилу с разных сторон и начинали попеременно тянуть её на себя. У Табиты появилась идея, как повысить эффективности пилы. В 1813 года она создала устройство, состоявшее из круглого лезвия и прялки. Пила приводилась в движение при помощи ножной педали. Это изобретение значительно упростило работу по резке древесины и изменило технологии деревообработки в лучшую сторону.

Посудомоечная машина

В 1886 году Джозефина Кокрейн устала от того, что её любимый фарфор слишком часто разбивается при мытье. Это сподвигло её на создание специального устройства, которое качественно мыло бы посуду, но не наносило бы ей вреда. И Джозефине это удалось. Однако признание ее изобретение получило лишь спустя сорок лет.

Сотовая связь и Wi-Fi

Хеди Ламарр хорошо известна как актриса, в юности снявшаяся в скандальном фильме с откровенными сценами. Но именно она в 1941 году получила патент на секретное военное средство связи, динамически изменявшее частоту вещания, что осложняло перехват противником. В 1962 году эта технология стала использоваться в американских торпедах, а в наши дни на ней основана работа мобильных телефонов и Wi-Fi-устройств.

Автомобильные стеклоочистители

Пассажирка, наблюдавшая во время снегопада за водителем, который то и дело выходил из машины, чтобы очистить стекло от снега, придумала устройство, на основе лапки с резиновой муфтой, которая приводилась в движение водителем, не покидая салон. Этой пассажиркой была Мэри Андерсон , а ее изобретение вскоре стало входить в базовую комплектацию любого автомобиля. Интересно, что изначально творение Мэри подверглось нападкам, якобы это устройство будет отвлекать водителя.

Кевлар

Бронежилет появился на свет благодаря доктору наук Стефани Кволек. В 1965 году она работала над цепочками низкомолекулярных структур, в результате чего был создан материал кевлар, в пять раз превышающий прочность стали. Его стали использовать как основу для бронежилетов. Изобретение доктора Кволек спасло жизни тысячам военным, полицейским, и другим людям.

Бюстгальтер

Эта деталь женского гардероба была запатентована Эрмини Кадоль во Франции в 1889 году. В своей корсетной мастерской госпожа Кадоль выставила изделие, получившее название leBien-Etre («Благополучие»). Чашечки этого бюстгальтера поддерживали две сатиновые ленты, а сзади конструкция крепилась к корсету.

Подгузники

Обычная домохозяйка из США, мама двоих малышей Мэриан Донован, уставшая от неблагодарного труда — постоянной стирки подгузников — взяла в руки занавеску, швейную машинку и после нескольких неудачных попыток сшила отличный водонепроницаемый подгузник для малыша. Изобретение Мэриан получило признание потому, что ее подгузники не вызывали опрелости у малышей в отличие от выпускаемых тогда резиновых изделий.

Силикон

Силикон изобретен в 1970 году женщиной-скульптором Патрисией Биллингс. Она хотела, чтобы ее творения из бетона не были подвержены разрушению времени, и задалась целью изобрести эластичную добавку. После нескольких лет экспериментов она достигла своей цели, изобретя нерушимую штукатурку. Вскоре Патрисия обнаружила, что материал оказался удивительно устойчив к огню.

Программы для ЭВМ

Первую компьютерную программу написала Ада Лавлейс (урожденная Байрон), дочь знаменитого поэта Джорджа Гордона Байрона. Программа, представлявшая собой алгоритм вычисления чисел Бернулли, предназначалась для электронно-вычислительных машин, которые в середине XIX века существовали только на уровне теоретических проектов. В конце 1970-х в честь Лавлейс был назван один из первых универсальных языков программирования — «Ада».

COBOL — один из первых языков программирования

Грейс Хоппер была лидером и новатором компьютерного языка программирования. Она сыграла ведущую роль в области концепций описания программного обеспечения, сделав огромный вклад в переход от примитивных к передовым технологиям вычислительных машин. Её разработка — COBOL — была одним из первых высокоуровневых языков компьютерного программирования. Также она популяризировала термин «баг» или «отладка» для исправления компьютерных ошибок.