Как сделать сладость из живой елки

В разгар январских праздников слишком трудно найти дом, в котором бы не стояла наряженная елка. Последние годы все более распространенным считается желание установить дома не искусственную, а живую елку — они и красивее, и запах вокруг сразу становится восхитительным. Прелесть нашего менталитета еще и в том, что стоять после праздников это дерево может в квартире вплоть до самой весны.

Ученые предложили интересный вариант — не выбрасывать ели, а использовать их для производства сладостей. Оказывается, если подогреть хвою до определенной температуры, то получится твердое и жидкое вещества. Так вот жидкое — это сахар, уверяют ученые.

Помимо конфет из хвойного сырья можно сделать уксус или краску.