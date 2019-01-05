Самые странные вещи, которые нацисты искали в СССР

Гитлер, как известно, был «повёрнут» на разных лженаучных и мистических теориях, при этом одержим древнегерманской мифологией. Под стать ему были и некоторые его соратники, вроде вождя СС Гиммлера. Иногда их увлечения даже определяли собой то или иное решение в военной стратегии.

«Аненэрбе» в поисках сокровенного

Для изучения оккультных тайн в СС был создан особый отдел «Аненэрбе». В Англии, в Вестминстерском аббатстве, агенты «Аненэрбе» пытались выкрасть Скунский камень, на котором происходила коронация англосаксонских королей, и искали меч короля Артура. В Испании они разыскивали следы Священного Грааля и Ковчега Завета.

В венском музее Хофбург хранилось копьё, которым римский центурион нанёс удар распятому Христу. Считалось, что обладатель копья будет непобедим. После аншлюса Австрии копьё хранилось в штаб-квартире «Аненэрбе» в замке Вевельсбург. За несколько дней до самоубийства Гитлера замок был захвачен американскими войсками.

На Тибете специальные экспедиции, посланные нацистами, разыскивали Шамбалу — страну древней мудрой расы. Впрочем, Гитлер, после того, как его эмиссар Шеффер, войдя в контакт с тибетскими ламами, так и не обнаружил искомой Шамбалы, заподозрил, что потайной вход в эту страну может располагаться где-то на Кавказе.

Поиск Шамбалы на Эльбрусе

В марте 1942 года Гитлер объявил потрясённому генералитету вермахта, что целью большого летнего наступления на Востоке, после зимнего поражения под Москвой, будет захват Кавказа. Рациональным мотивом такого решения выдвигалась необходимость овладения нефтяными месторождениями, без которых Германия якобы не могла вести войну. Военные знали, что Германия производит всё больше синтетического топлива, и нефть уже не была критически важным ресурсом. Они не понимали, как можно уходить в сторону от жизненных центров противника, потому что там нельзя навязать ему генеральное сражение и одержать победу. Но «фюрер приказал — мы выполняем».

В августе 1942 года вермахт вышел к подножиям Большого Кавказа. Элитная альпийская дивизия вермахта «Эдельвейс» была нацелена на захват горных перевалов. 15 августа в руках немцев оказался Клухорский перевал, ведущий с Северного Кавказа к черноморскому побережью Абхазии. Но внезапно, вместо того, чтобы спускаться в Закавказье, дивизия получает иную задачу — установить нацистские флаги на вершинах Эльбруса.

Эльбрус — высочайшая гора Кавказа. На древнеиранских языках это слово означает «сверкающая гора». Так называется и высочайший горный хребет Ирана. В воображении нацистских мистиков эта гора сливалась с легендарными горами Меру «Авесты» и «Вед» — священных книг древних арийцев — ограждавших вход на их прародину. По одной из версий, этот вход мог быть потайной пещерой где-то в горах Кавказа. [С-BLOCK]

21 августа специальные команды дивизии «Эдельвейс» установили флаги Третьего рейха на Эльбрусе. Как будто немцы пытались кому-то просигналить знамёнами со свастиками о своём прибытии.

У подножия Эльбруса немцы оборудовали аэродром, с которого совершали полёты разведывательные самолёты. Однажды там сел самолёт, с которого выгрузилась группа людей в странных для этих краёв одеждах, с восточными чертами лица. Известно, что нацисты возили к себе немало тибетских монахов, которые должны были помогать им в их мистических поисках. Что стало с теми, кого доставили на Эльбрус, неизвестно.

Там же в ноябре 1942 года был похоронен немецкий офицер Карл Зингер. Это же имя было и у члена мистического общества «Туле», занимавшегося поиском арийских и германских оккультных древностей. Один и тот ли это Зингер или же два разных лица — установить пока не удалось.

Да и личность самого командира дивизии «Эдельвейс» генерал-майора Хуберта Ланца довольно загадочна. Задолго до войны, ещё в 1936 году, он побывал на Кавказе. Генерал превосходно говорил по-русски, внимательно изучал местность, заводил знакомства с горцами, которые потом, во время войны, ему здорово пригодились. В то время нацисты ещё не планировали никаких военных операций на Кавказе и вряд ли предполагали, что будут их там вести… Только ли с военно-разведывательными целями ездил Ланц на Кавказ?

Гиперборея и могила Зигфрида

Кавказ был не единственным местом, где нацисты надеялись найти нечто сокровенное. Ещё в начале 1920-х гг. в СССР было объявлено об обнаружении на Кольском полуострове остатков древней цивилизации гипербореев. Информация об этом открытии наверняка была отслежена заинтересованными лицами. Гитлер всю войну стремился к захвату Мурманска и планировал после войны включить Кольский полуостров напрямую в состав Третьего рейха.

Согласно взглядам сторонников нацистской расовой теории, древние германцы пришли с востока. События «Песни о Нибелунгах», где германцы противостоят гуннам, могли происходить на территории нынешней России. По смутным сведениям, в ноябре 1941 года Гитлер лишь потому отправил танковую группу Гудериана в далёкий и безнадёжный обход Москвы с юго-востока, что надеялся отыскать где-то под Рязанью могилу легендарного древнегерманского героя Зигфрида.

Венец готской королевы

Самые несомненные поиски артефактов были предприняты нацистами в Крыму. В 1925 году в районе села Марфовка на Керченском полуострове был найден клад с множеством золотых изделий готского времени. Самым ценным из них была диадема, которую могла носить легендарная королева готов Фидея. Находка стала мировой сенсацией. Сам американский миллионер Арманд Хаммер , первым начавший торговать с большевиками, хотел купить клад за баснословные деньги, но ему отказали.

Осенью 1941 года, когда немцы ворвались в Крым, сокровища, хранившиеся в Керченском историко-археологическом музее, были подготовлены к эвакуации. Вот тут и начались их приключения, которые не закончились до сих пор.

По одной из версий, корабль, на котором перевозились ценности, был потоплен немецкой авиацией, и сокровища до сих пор лежат где-то на дне Керченского пролива. Однако с этим не согласуются данные о том, что чемодан с запакованными предметами из клада несколько раз передавался на Северном Кавказе в эвакуации от одного хранителя другому, пока не был сдан командиру какого-то партизанского отряда. Тут дальнейшие его следы теряются. Когда осенью 1943 года Краснодарский край был освобождён от немцев, то чемодан с ценностями оказался пуст. Так, во всяком случае, доложили нквдисты.

Ранее, в августе 1942 года, прорвавшись на Кавказ, немцы предприняли по горячим следам поиски эвакуированного клада. Специальная зондеркоманда во главе с археологом Карлом Керстеном, известным нацистским специалистом по изъятию культурных ценностей в оккупированных странах, быстро выясняла, где чемоданчик с кладом Фидеи был последний раз. Она нападала на его следы в Краснодаре, в Армавире, в станице Спокойной. Но обнаружить его, по-видимому, так и не удалось.

Клад Фидеи пропал столь же бесследно, как и Янтарная комната.