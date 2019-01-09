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Загадки, которые люди все ещё пытаются разгадать 

Рамблер 9 часов назад
В истории человечества есть немало загадок, которые сейчас разгаданы. Но есть и другие события, объяснения которым так и не нашли.
1. 3 ноября 1990 года перед центральным офисом ЦРУ открыли скульптуру, названную «Криптос». Автор, Джеймс Санборн, зашифровал в ней послание. Самая большая часть монумента представляет собой плиту из меди, внешне походящую на свиток. На нём 865 символов из латинского алфавита и несколько вопросительных знаков. Расшифровкой послания занимаются и профессиональные криптографы, и любители загадок, но ответ они всё ещё ищут.
2. В 2012 году британский пенсионер Дэвид Мартин ремонтировал дом. В камине он обнаружил останки голубя и контейнер с посланием. Такие контейнеры привязывали к голубям во время Второй мировой войны, чтобы передавать сообщения. Сообщение, которое было в капсуле, начали расшифровывать специалисты, но их попытки оказались тщетными. Тогда текст выложили в интернет, и сейчас заняться им может любой желающий. Уже несколько раз появлялись сообщения о расшифровке письма, которое голубь так и не доставил адресату, но подтверждены они не были.
И других загадках современности, над которыми бьются профессионалы и дилетанты, расскажет видео.
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Вещи , Видео , Дэвид Мартин , ЦРУ
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