Загадки, которые люди все ещё пытаются разгадать

В истории человечества есть немало загадок, которые сейчас разгаданы. Но есть и другие события, объяснения которым так и не нашли.

1. 3 ноября 1990 года перед центральным офисом ЦРУ открыли скульптуру, названную «Криптос». Автор, Джеймс Санборн, зашифровал в ней послание. Самая большая часть монумента представляет собой плиту из меди, внешне походящую на свиток. На нём 865 символов из латинского алфавита и несколько вопросительных знаков. Расшифровкой послания занимаются и профессиональные криптографы, и любители загадок, но ответ они всё ещё ищут.

2. В 2012 году британский пенсионер Дэвид Мартин ремонтировал дом. В камине он обнаружил останки голубя и контейнер с посланием. Такие контейнеры привязывали к голубям во время Второй мировой войны, чтобы передавать сообщения. Сообщение, которое было в капсуле, начали расшифровывать специалисты, но их попытки оказались тщетными. Тогда текст выложили в интернет, и сейчас заняться им может любой желающий. Уже несколько раз появлялись сообщения о расшифровке письма, которое голубь так и не доставил адресату, но подтверждены они не были.

И других загадках современности, над которыми бьются профессионалы и дилетанты, расскажет видео.