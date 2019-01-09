Музыканты группы «Кино» готовят к выпуску неизданный альбом

Участники коллектива воссоздают неизданный альбом с архивными записями.

Музыканта группы «Кино» выпустят неизданный альбом «Любовь — это не шутка».

Пластинка была записана более 30 лет назад, однако услышать композиции любой желающий сможет лишь во второй половине 2020 года.

Все это время альбом хранился дома у бас-гитариста группы «Кино» Игоря Тихомирова . Музыканты предпочли не выпускать пластинку, так как на ней, по их собственному мнению, было слишком много лирических композиций. Кроме того, подвело качество.

Всего в релиз включили 11 композиций.

«Эта пластинка она записывалась 2-х канальный магнитофон методом наложения и «пингпонга». Короче, качество звучания было достаточно посредственным»,

— уточнил Тихомиров.

Позже композиции с неизданного альбома потом были перезаписаны и вышли в других сборниках. Кроме того, на некоторых записях сохранились интереснейшие рабочие моменты: настройка музыкальных инструментов, вокальная распевка Виктора Цоя

Альбом будет издан в цифровом варианте, а также на кассетах, и даже на виниловых пластинках.