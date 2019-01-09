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Из чего напечатали первые бумажные деньги в России 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Жестокий романс"
9 января 1769 года Екатерина II подписала манифест о введении в обращение ассигнаций в 25, 50, 75 и 100 рублей номиналом. До этого расчеты внутри страны велись преимущественно в медной монете, а серебряная и золотая использовалась на дворцовые и военные заграничные займы.
Однако скоро количество медной монеты превысило все разумные пределы, а расчеты были затруднены. И императрица решилась на реформу. Причем экономная Екатерина приказала, чтобы на печать первых купюр пустили старые салфетки и скатерти. Собственно, ассигнации были очень похожи на обложки книг, не только шрифтами, но и размером.
Все банкноты были одного цвета, величины и стиля, и различались только числом. В центре изображался двуглавый орел с распростертыми крыльями и цепью ордена Андрея Первозванного. Слева была подпись "Покоит и обороняет", внизу — "Действует к пользе оного", а сверху — "Любовь к отечеству". Справа была изображена скала с морем чудовищ под ней и надписью "Невредима". Все это было призвано подчеркнуть твердость новой денежной единицы, но народ поначалу относился к новым деньгам с подозрением.
Уже в 1771 году ассигнации в 75 рублей перестали выпускать из-за активной работы мошенников, которые выдавали за них 25-рублевые. За подделку банкнот была введена смертная казнь.
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