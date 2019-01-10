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Лукьяненко рассказал о завершении серии книг о «Дозорах» 

RT на русском + ещё 17 8 часов назад
Фото: кадр из фильма "Ночной Дозор"
Писатель Сергей Лукьяненко начал работу над седьмой книгой из серии «Дозоров», которая, по его словам, станет заключительной в цикле романов об Антоне Городецком.
«Не хочу раскрывать детали раньше времени, но это действительно будет финальная книга цикла. Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории», — сказал Лукьяненко.
По словам писателя, на данный момент готова одна глава нового романа, название которого не называется. В настоящее время Лукьяненко работает над другим произведением и планирует вернуться к «Дозору» не раньше начала весны.
«Я не говорю, что Антон Городецкий умрет, но это точно будет финал. Я закрою тему с «Дозорами» навсегда», — подчеркнул автор.
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Вещи , Сергей Лукьяненко
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