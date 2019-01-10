Вещи, которые не стоит поднимать никогда

Красивое кольцо, туго набитый кошелек, старинная монета, потерянные каким-то раззявой современные наушники… Все эти находки так и тянет поднять с земли. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Важно вовремя остановиться и напомнить себе, что последствия подобных действий могут серьезно ударить по вашему здоровью или материальному положению.

Список предметов, которые не нужно поднимать с земли.

1. Кошелек, бумажник, сверток купюр

Не забывайте об осторожности, даже если ваши помыслы кристально чисты и вы планируете передать находку в полицию. В этом случае есть большой шанс попасться на старую как мир уловку мошенников. Стоит только поднять оброненный кошелек, как рядом тут же появится «свидетель», который потребует поделиться половиной денег, а следом подойдет хозяин бумажника и обвинит вас в воровстве.

Поэтому, если вы чувствуете, что за вами наблюдают или за вами следует подозрительный человек, от такой находки стоит отказаться.

2. Дорогое на вид украшение (кольцо, серьги, кулон с камнем)

Это еще одна старинная мошенническая схема. На улице вас может окликнуть приятный на вид человек и показать, что рядом лежит красивое и дорогое на вид колечко. По странному стечению обстоятельств вашему новому знакомому украшение окажется без надобности, а вот небольшую компенсацию за помощь в находке он с удовольствием возьмет.

В результате вы расстанетесь со своими деньгами, а чуть позже выясните, что найденное колечко со сверкающим камнем — копеечная подделка.

3. Наушники (гарнитура от телефона)

Естественно, вам даже не придет в голову пользоваться найденной на улице зубной щеткой или полотенцем. А знаете ли вы, что наушники тоже относятся к категории личных вещей?

Поролоновые прокладки в наушниках отлично накапливают бактерии, живущие в ушах. Поэтому вместе с находкой вы можете получить «привет» в виде стафилококка или стрептококка от ее бывшего хозяина.

4. Ножи и прочие предметы, которые можно использовать в качестве оружия

Если вам не нужны проблемы с законом, лучше не поднимать случайно найденные на улице ножи. Это правило распространяется и на необычные красивые вещи. Во-первых, с якобы коллекционным оружием вас могут раскрутить по мошеннической схеме (см. пункт 2).

Во-вторых, подобное оружие может быть связано с какой-нибудь неприятной криминальной историей. Конечно, пистолет или снайперская винтовка вряд ли будут валяться на улице, а вот нож преступники вполне могут бросить. Вот только ваших отпечатков пальцев на нем и не хватало.

5. Рации и прочие средства связи

В этом случае существует огромная вероятность вступить в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов

Один из пользователей сети рассказал, как он, будучи учеником 10 класса, нашел за гаражами работающую рацию и вышел на связь с сообщением о своем местонахождении. Доброго дела не получилось — парня обвинили в том, что он украл это устройство.

Если вы обнаружили рацию где-нибудь на горнолыжной трассе, в метро или торгово-развлекательном центре, не нужно пытаться выходить в эфир. Лучше передать устройство кому-то из сотрудников организации (вахтеру, оператору на подъемнике, охраннику). Еще один вариант — это звонок в полицию с сообщением о том, где находится рация.

6. Подозрительные металлические предметы в районах, где раньше проходили военные действия

Такая находка вполне может оказаться взрывным устройством. Чаще всего гранаты, гильзы и мины обнаруживаются с таянием снега в лесу или на полях. Случается, что снаряд на своих участках обнаруживают садоводы и дачники. Любители исследовать заброшенные воинские части тоже рискуют нарваться на неприятный сюрприз.

Специалисты советуют ни в коем случае не брать такие вещи в руки или сдвигать с места. Увидев подобный предмет, надо просто уйти (и желательно по своим же следам). О подобной находке следует обязательно проинформировать военных или полицию.

7. Старинные монеты и артефакты

А вы знали, что законодательство некоторых стран запрещает поиск и сбор старинных монет и всевозможных артефактов? Так власти борются с «черными копателями».

Например, в России с июля 2013 года любители побродить с металлоискателями признаны нарушителями закона. Ценности, возраст которых насчитывает 100 и более лет, без специального разрешения теперь собирать нельзя. Иначе привлекут к ответственности за разрушение культурного археологического слоя.

8. Булавки и иголки

Если вы обнаружили использованный шприц перед домом или на лестничной площадке, ни в коем случае не берите его в руки. То же самое относится и ко всевозможным булавкам и иголкам.

СПИД, конечно, таким образом подхватить невозможно, зато риск заразиться вирусным гепатитом В достаточно высок.

9. SIM-карты

В этом случае есть реальная опасность «принять на себя грехи» предыдущего владельца. Вам могут начать названивать кредиторы или коллекторы. Ведь часто случается, что симку выбрасывают именно недобросовестные заемщики.

Кроме того, эта карта может быть извлечена из украденного телефона, и если вы начнете ее использовать, то навлечете на себя подозрения правоохранительных органов.

10. Птенцы, симпатичные гусеницы и даже ежики

Во время пикников и походов так хочется поближе познакомиться с обитателями леса. Но при этом стоит помнить, что брать их в руки совершенно не обязательно.

Например, нельзя поднимать с земли выпавшего из гнезда птенца: его и так уже ищут собственные родители. Дома выкормить его все равно не получится, потому что в этом нежном возрасте птицы питаются в основном мягкими гусеницами и личинками.

Яркие и красивые гусеницы вполне могут оказаться ядовитыми, а безобидные ежики часто являются переносчиками неприятных заболеваний.