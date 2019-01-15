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Артефакты, которые смущают ученых 

Рамблер 6 часов назад
В 1924 году экспедиция, которую возглавлял британский историк Фредерик Альберт Митчелл-Хеджес, обнаружила в Центральной Америке уникальный артефакт. Археологи проводили раскопки в древнем городе майя. В разломанном алтаре учёные увидели странный предмет, а когда достали его, увидели, что это искусно вырезанный из горного хрусталя череп без нижней челюсти. Быстро нашлась и недостающая деталь, та самая челюсть, вместе с которой череп весит примерно 5 кг. В семидесятые годы череп исследовали. Выяснилось, что он создан из цельного куска хрусталя, причём на поверхности не было обнаружено следов обработки. Сделать такую вещь невозможно даже при сегодняшнем уровне развития технологий. Как изготовили череп, кто это сделал и зачем, непонятно до сих пор.
Видео рассказывает о других артефактах, которые поражают и обычных людей, и учёных.
Вещи , Видео
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