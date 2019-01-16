Раскрыт секрет картин Рембрандта

Ученые раскрыли секрет мастерства Рембрандта — знаменитого художника XVII века, крупнейшего представителя «золотого века» голландской живописи.

Многие его работы созданы в технике импасто, обеспечивающей своего рода 3D-эффект. При этом мастер использовал особые краски, состав которых не могли разгадать в течение нескольких столетий, сообщает Angewandte Chemie.

Известно, что «рецепт» включал традиционные для того времени свинцовые белила, церуссит (белая свинцовая руда) и органические вещества, например, льняное масло.

Но был еще один секретный ингредиент. Его смогли обнаружить лишь при помощи современных технологий.

Ученые взяли микроскопические образцы краски с трех картин Рембрандта и просветили их рентгеновскими лучами.

Анализ указал на наличие плюмбонакрита — редкого минерала, который до XIX века практически не использовали. Следы вещества сохранились в красном пигменте на картинах Ван Гога, несколько чаще к нему прибегали художники ХХ столетия.

Исследователи определили, что плюмбонакрит не был случайным загрязнителем — его добавили преднамеренно.

Особый состав придал краскам пастообразную консистенцию — это крайне важно для создания крупных и ярких мазков, которые поднимаются над поверхностью полотна.

Ранее сообщалось, что ученые разгадали «эффект Моны Лизы» — ощущения, что лицо на портрете не сводит глаз с живого человека. Оказалось, что сама Джоконда как раз им не обладает, поскольку смотрит в сторону, а не прямо перед собой.