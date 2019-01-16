Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт секрет картин Рембрандта 

Мир24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: Рембрандт. Автопортрет
Ученые раскрыли секрет мастерства Рембрандта — знаменитого художника XVII века, крупнейшего представителя «золотого века» голландской живописи.
Многие его работы созданы в технике импасто, обеспечивающей своего рода 3D-эффект. При этом мастер использовал особые краски, состав которых не могли разгадать в течение нескольких столетий, сообщает Angewandte Chemie.
Известно, что «рецепт» включал традиционные для того времени свинцовые белила, церуссит (белая свинцовая руда) и органические вещества, например, льняное масло.
Но был еще один секретный ингредиент. Его смогли обнаружить лишь при помощи современных технологий.
Ученые взяли микроскопические образцы краски с трех картин Рембрандта и просветили их рентгеновскими лучами.
Анализ указал на наличие плюмбонакрита — редкого минерала, который до XIX века практически не использовали. Следы вещества сохранились в красном пигменте на картинах Ван Гога, несколько чаще к нему прибегали художники ХХ столетия.
Исследователи определили, что плюмбонакрит не был случайным загрязнителем — его добавили преднамеренно.
Особый состав придал краскам пастообразную консистенцию — это крайне важно для создания крупных и ярких мазков, которые поднимаются над поверхностью полотна.
Ранее сообщалось, что ученые разгадали «эффект Моны Лизы» — ощущения, что лицо на портрете не сводит глаз с живого человека. Оказалось, что сама Джоконда как раз им не обладает, поскольку смотрит в сторону, а не прямо перед собой.
Мир24: последние новости
Лукьяненко рассказал, что напишет последнюю книгу серии о «Дозорах» Загадки природы: зачем зебрам полосы На спутнике Сатурна нашли метановые реки и водяной лед
Комментарии
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На каких играх в СССР можно было заработать
Найдены следы легендарной древней панацеи
Музыканты The Cranberries выпустили новую песню
Спутники Солнечной системы признаны безжизненными
Загадки природы: зачем зебрам полосы1
Видео
03:07
Первая женщина в космосе: полет Терешковой
Люди
12:45
Какие изменения произошли на планете всего за 30 лет
Места
01:55
Какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Истории
11:01
Самые страшные дома в мире
Места
10:03
Реальная жизнь арабских жен
Люди Безумный мир
04:10
Бывшая порнозвезда рассказала об уходе в проповедники
Безумный мир В мире
01:00
Хозяева узнали, чем тайно занимаются пес и кот
Безумный мир
14:30
Артефакты, которые смущают ученых
Вещи
11:39
Когда на самом деле вымерли мамонты
Безумный мир Истории
01:53
Что делать при опоздании на работу из-за сбоя в метро
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение