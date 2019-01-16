Найдены следы легендарной древней панацеи

Болгарские археологи обнаружили десятки свинцовых крышек от ампул, в которых находилось знаменитое средневековое "противоядие от всех отравлений".

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, свинцовые крышки были обнаружены по всей Болгарии.

Речь идет о панацее — так называемом териаке, мнимом универсальном противоядии, которое якобы излечивало все без исключения отравления. Считается, что его изобрел царь Митридат VI (120-63 гг. до н.э.) — правитель Понтийского царства. Интересовался териаком и знаменитый врач Гален.

Наибольшее распространение это "лекарство" получило в Средние века. В частности, некоторые из найденных в Болгарии крышек датируются XII-XIV веками. Так, один из артефактов относится к 1323 году, когда шли болгаро-византийские войны.

Но многие артефакты оказались… подделками. Например, анализ показал, что две свинцовые крышки, найденные в городе Садово на юго-востоке страны, были изготовлены аж в XIX веке. Однако торговцы выдавали их за оригинальный териак XIV века, привезенный из Венеции и Триеста.

Одной из последних подобных находок стала крышка, обнаруженная в некрополе Кремиковского монастыря в Софии. Судя по надписи на ней, ампула с териаком была изготовлена в Средние века в Венеции.

Вероятно, это тоже была подделка. Ведь анализ датировал крышку концом XV — началом XVI века. К слову, в тот период времени Болгария входила в состав Османской империи.