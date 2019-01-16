Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найдены следы легендарной древней панацеи 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Болгарские археологи обнаружили десятки свинцовых крышек от ампул, в которых находилось знаменитое средневековое "противоядие от всех отравлений".
Как сообщает Archaeology in Bulgaria, свинцовые крышки были обнаружены по всей Болгарии.
Речь идет о панацее — так называемом териаке, мнимом универсальном противоядии, которое якобы излечивало все без исключения отравления. Считается, что его изобрел царь Митридат VI (120-63 гг. до н.э.) — правитель Понтийского царства. Интересовался териаком и знаменитый врач Гален.
Наибольшее распространение это "лекарство" получило в Средние века. В частности, некоторые из найденных в Болгарии крышек датируются XII-XIV веками. Так, один из артефактов относится к 1323 году, когда шли болгаро-византийские войны.
Но многие артефакты оказались… подделками. Например, анализ показал, что две свинцовые крышки, найденные в городе Садово на юго-востоке страны, были изготовлены аж в XIX веке. Однако торговцы выдавали их за оригинальный териак XIV века, привезенный из Венеции и Триеста.
Одной из последних подобных находок стала крышка, обнаруженная в некрополе Кремиковского монастыря в Софии. Судя по надписи на ней, ампула с териаком была изготовлена в Средние века в Венеции.
Вероятно, это тоже была подделка. Ведь анализ датировал крышку концом XV — началом XVI века. К слову, в тот период времени Болгария входила в состав Османской империи.
Российская Газета: последние новости
В Индии найдена таинственная уходящая под землю древняя плита Физики нашли возможный портал в другое измерение В Нижнем Тагиле пройдет выставка ОПК
Комментарии
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На каких играх в СССР можно было заработать
Музыканты The Cranberries выпустили новую песню
Спутники Солнечной системы признаны безжизненными
Загадки природы: зачем зебрам полосы1
Бразилец исчез, оставив загадочные знаки на стенах комнаты17
Видео
03:07
Первая женщина в космосе: полет Терешковой
Люди
12:45
Какие изменения произошли на планете всего за 30 лет
Места
01:55
Какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Истории
11:01
Самые страшные дома в мире
Места
10:03
Реальная жизнь арабских жен
Люди Безумный мир
04:10
Бывшая порнозвезда рассказала об уходе в проповедники
Безумный мир В мире
01:00
Хозяева узнали, чем тайно занимаются пес и кот
Безумный мир
14:30
Артефакты, которые смущают ученых
Вещи
11:39
Когда на самом деле вымерли мамонты
Безумный мир Истории
01:53
Что делать при опоздании на работу из-за сбоя в метро
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение