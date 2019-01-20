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Почему копилки чаще всего делают в форме свиньи 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Россию эта традиция пришла из Китая, когда между странами начали развиваться торговые отношения. Чай, фарфор, шелк и другие экзотические диковинки были очень популярны у аристократии. Так знатные люди подчеркивали свой особый статус, богатство и утонченный вкус.
Свинья в Китае ассоциировалась с достатком и материальным благополучием. Пышнотелые фигурки привлекали в дом добрых духов, отвечавших за обеспеченность семьи всеми благами.
Позже российские ремесленники также начали делать копилки в форме свинок, и обычай "пошел в народ". В России свинья считается неприхотливым и всеядным животным, а поэтому копилка в форме этого животного будет одинаково "рада" и копеечке, и золотому рублю.
Интерес к китайской культуре не ослабевает во всем мире, и сейчас особый интерес представляет целое учение об организации дома и жизни — феншуй. Если правильно вычислить зону финансового успеха, согласно этому учению, и поставить там копилку в форме свиньи, то можно таким образом обеспечить приток денег в дом.
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