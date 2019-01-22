В Чехии выпустят золотую монету весом 130 кг

Чешский нацбанк выпустит золотую монету достоинством 100 млн крон (около 4,5 млн долларов). Монета будет весить 130 кг, иметь диаметр 0,5 метра и толщину 4,5 см, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе нацбанка.

Монету создадут в честь 100-летия чехословацкой национальной валюты, она будет в единственном экземпляре и станет выставочным экспонатом.

Впервые юбилейную монету представят на выставке, которая пройдет с 1 февраля по 28 апреля 2019 года на Пражском граде.