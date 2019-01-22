Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Чехии выпустят золотую монету весом 130 кг 

Мир24 1 час назад
Фото: pixabay.com
Чешский нацбанк выпустит золотую монету достоинством 100 млн крон (около 4,5 млн долларов). Монета будет весить 130 кг, иметь диаметр 0,5 метра и толщину 4,5 см, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе нацбанка.
Монету создадут в честь 100-летия чехословацкой национальной валюты, она будет в единственном экземпляре и станет выставочным экспонатом.
Впервые юбилейную монету представят на выставке, которая пройдет с 1 февраля по 28 апреля 2019 года на Пражском граде.
Напомним, в ноябре Центробанк России выпустил необычную памятную монету номиналом 100 рублей. Монета весом в килограмм была изготовлена в память о голосовании за города, изображения которых должны были попасть на банкноты в 200 и 2000 рублей. Сделана она из чистого серебра и таких монет всего 75.
Мир24: последние новости
Найдены следы знаменитого средневекового «противоядия» Раскрыт секрет искусства Рембрандта Толстый авиапассажир заставил стюардесс снять ему штаны в туалете
Вещи , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радиационные аварии, которые в СССР пытались скрыть
«Любовь — это война, а брак — соглашение о мире»
Вещи, которые нельзя передавать в тюрьму8
Как ведет себя мозг во время синхронного перевода
Пользователи Сети нашли полицейского с наилучшим именем
Видео
00:53
Кот, который учится чирикать с птицами
Безумный мир
00:15
Казахский язык, похожий на звук мотора при -40
Безумный мир Люди
00:48
Осьминог устроил игру в прятки с дайвером
Безумный мир Люди
00:32
Домашний медведь поддержал хозяина
Безумный мир Люди
03:07
Первая женщина в космосе: полет Терешковой
Люди
05:38
Известные люди, инсценировавшие свою смерть
Люди Истории
01:00
Пассажир заставил стюардесс снять с себя штаны
Безумный мир
12:45
Какие изменения произошли на планете всего за 30 лет
Места
01:55
Какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Истории
00:49
Пенсионерка устроила заплыв под байкальским льдом
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение