Случайные изобретения, которые изменили мир

Иногда созданию чего-то уникального ученому приходится посвятить большую часть своей жизни. А порой гениальные открытия происходят совершенно случайно.

Кардиостимулятор

Во время работы над созданием прибора, который был бы способен записать ритм человеческого сердца, ученый Грейтбеч Уилсон ошибся и поставил в устройство не тот резистор. Вместо того, чтобы записывать удары сердца, прибор стал подражать его биению.

Спички

Эти «зажигающиеся палочки» своим появлением обязаны британскому фармацевту Джону Уокеру. Он готовил лекарственный препараты, смешивая необходимые ему химические вещества тонкими деревянными палочками. Закончив работу, он заметил, что на одной из них остались кусочки фосфорной смеси и попробовал их соскрести. Палочка загорелась. Так появились спички. Уокер поначалу их делал из картона, а затем заменил деревянными палочками, которые стал продавать вместе с кусочком наждачной бумаги. Патентовать свое изобретение фармацевт отказался.

Картофельные чипсы

Хрустящие ломтики картошки, которые так любят многие, появились в США в 1853 году. Принадлежит «изобретение» шеф-повару одного из ресторанов Нью-Йорка Джорджу Краму. В один из вечеров официант вернул на кухню блюдо с ломтиками картофеля, которое не понравилось посетителю. разборчивый гурман попросил передать повару, что кушанье, приготовленное из корнеплода, показалось ему слишком влажным и несоленым.

Рассерженный шеф-повар решил показать, кто тут главный. Он нарезал картофель тонкими ломтиками, обжарил на сильном огне до корочки и щедро посыпал солью. Выложив ломтики на блюдо, Крам велел официанту отнести их придирчивому клиенту. К его удивлению, хрустящая картошка очень понравилась посетителю. Блюдо вошло в меню и стало пользоваться популярностью в ресторане. Так появились чипсы.

Суперклей

Американский химик Гарри Кувер работал над изобретением нового вида пластика, который мог бы использоваться для оптических прицелов оружия. Одно из полученных веществ было им забраковано. Однако позже он вернулся к нему и, поместил его под микроскоп для исследования. В результате Кувер обнаружил, что стекла, между которыми он поместил вещество, оказались крепко склеены между собой.

Порох

История возникновения пороха известна многим. Но напомнить ее лишним точно не будет. Китайские монахи, озаботившись проблемой бессмертия, работали над созданием эликсира вечной молодости. Случайно смешав серу, селитру и уголь, они получили взрывоопасное вещество. Поначалу его использовали для фейерверков, но позднее порох стали применять в боевых действиях.