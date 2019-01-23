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В интернете продают обломки машины принца Филиппа 

Рамблер 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Обломки машины королевской семьи, которые остались на дороге после аварии, продают в интернете за несколько миллионов рублей.
Недавно принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, попал в аварию. Несмотря на то, что член королевской семьи уже давно отошел от дел, он все еще водит автомобиль. Его Range Rover врезался в проезжающую мимо машину, а затем перевернулся. С 97-летнем герцогом все в порядке, а девушка из другого автомобиля сломала руку.
Теперь на сайте-аукционе Ebay появился необычный лот. Один из пользователей, который коллекционирует вещи королевской семьи, решил продать обломки машины за 65900 фунтов (5,6 млн рублей).
Как написал в комментарии к лоту сам продавец, части автомобиля не были украдены, а просто остались валяться на дороге. Их никто не убрал, поэтому коллекционер решил забрать их себе. Он также пообещал, что все деньги от продажи лота пойдут на благотворительность.
Вещи , Елизавета II , eBay
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