В интернете продают обломки машины принца Филиппа

Обломки машины королевской семьи, которые остались на дороге после аварии, продают в интернете за несколько миллионов рублей.

Недавно принц Филипп, муж королевы Елизаветы II , попал в аварию. Несмотря на то, что член королевской семьи уже давно отошел от дел, он все еще водит автомобиль. Его Range Rover врезался в проезжающую мимо машину, а затем перевернулся. С 97-летнем герцогом все в порядке, а девушка из другого автомобиля сломала руку.

Теперь на сайте-аукционе Ebay появился необычный лот. Один из пользователей, который коллекционирует вещи королевской семьи, решил продать обломки машины за 65900 фунтов (5,6 млн рублей).

Как написал в комментарии к лоту сам продавец, части автомобиля не были украдены, а просто остались валяться на дороге. Их никто не убрал, поэтому коллекционер решил забрать их себе. Он также пообещал, что все деньги от продажи лота пойдут на благотворительность.