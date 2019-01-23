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Акварельные пейзажи Гитлера выставили на торги 

Lenta.ru + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Берлинский аукционный дом выставил на продажу три акварельных пейзажа Адольфа Гитлера за 19,5 тысячи долларов. Об этом сообщает Daily Mail в среду, 23 января.
Нацистский лидер нарисовал эти картины, когда ему был 21 год. Тогда он жил в Вене и планировал стать художником, однако в 1907 и 1908 годах Гитлер провалил экзамены в Академию изящных искусств. На его работах можно увидеть долины и горы Рейнской области Германии, а также его родной Австрии. Все произведения подписаны Гитлером. Кроме того, авторство подтверждают заключения эксперта.
На рисунке «Альпийский пейзаж» изображен сидящий у ручья художник, который работает над созданием картины. Отмечается, что это изображение может быть автопортретом диктатора.
В последние годы произведения искусства, написанные Гитлером, обрели популярность среди коллекционеров. Его картины могут продаваться в Германии только при условии, что они не содержат нацистских символов. При этом заслуженный декан факультета искусств в Бристольском университете отметил, что такой ажиотаж вокруг рисунков Гитлера его удивляет. «По понятным причинам немцы не благосклонны к людям, получающим прибыль от такого вида творчества», — сказал он.
В марте 2015 года натюрморт, нарисованный лидером нацистской Германии, выставили на торги в США за 30 тысяч долларов. Через несколько дней рисунок сняли с аукциона без объяснения причин.
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