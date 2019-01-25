В Китае нашли останки «утконоса» времен динозавров

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости . Ученые обнаружили в провинции Хэбэй останки крайне причудливой рептилии, жившей в морях Земли примерно 250 миллионов лет назад и при этом почти неотличимой от современных утконосов. Фотографии окаменелостей и выводы ученых были представлены в журнале Scientific Reports.

"Это было очень странное животное — когда я начал думать о том, как мог работать его организм, я был очень крепко озадачен. Скорее всего, оно очень плохо плавало, и в современных морях у него не было бы шансов. С другой стороны, конкурентов в то время у этих "утконосов" и не было", — рассказывает Рёсукэ Мотани (Ryosuke Motani) из университета Калифорнии в Дэвисе (США).

В последние два десятилетия в палеонтологии произошла настоящая революция, поменявшая то, как мы смотрим на динозавров и птиц. В частности, ученые выяснили, что почти все динозавры обладали перьями и что многие из них высиживали яйца, раскрыли секреты окраса первых птиц и принципы их полета, а также успели по несколько раз перекроить древо их эволюции.

Подобные сдвиги в мышлении были акцентированы открытиями крайне причудливых динозавров, которых бы в прошлом посчитали плодом кошмаров или фантазий ученых, падких на славу, или же творениями противников учения Дарвина.

В их число попали бейпяозавры, травоядные родичи тираннозавров, похожие на помесь кенгуру и индейки, удивительные чилезавры, своеобразные "чудища Франкенштейна", а также монгольский велоцираптор Halszkaraptor escuilliei. Это существо было очень похожим на современную утку и по облику, и по среде обитания, с поправкой на огромный размер и гигантские когти.

Мотани и его коллеги добавили еще одно крайне странно выглядящее существо к числу "причуд природы" времен мезозойской эры, проводя раскопки на территории провинции Хубэй в центральной части Китая.

Здесь залегают породы, сформировавшиеся примерно 250 миллионов лет назад на дне мелководного моря, покрывавшего большую часть современной территории Поднебесной в начале триасового периода. Эти отложения достаточно давно интересуют палеонтологов, так как здесь могут скрываться останки первых водоплавающих четвероногих животных Земли, давших жизнь ихтиозаврам, плезиозаврам и прочим морским гигантам мезозоя.

Вместо предполагаемых предков ихтиозавров им удалось обнаружить здесь метровый скелет крайне причудливой рептилии, обладавшей очень широкими ластами, длинным и толстым хвостом, а также широким "утиным" клювом. Все это делало это существо, принадлежащее к виду Eretmorhipis carrolldongi, очень похожим на современных утконосов.

В прошлом, как отмечает Мотани, палеонтологи уже находили останки данной рептилии, однако все они были лишены головы, передних плавников и некоторых других частей тела. Поэтому ученые не считали ее чем-то необычным и относили к числу примитивнейших "кузенов" предков ихтиозавров.

Сейчас картина резко поменялась — оказалось, что это существо обладает уникальными челюстями, похожими по устройству на клюв утконоса, небольшими глазами, крайне нетипичными для морских рептилий и современных сухопутных ящериц, очень слабыми передними конечностями и странной диетой, состоявшей из мелких рачков и прочего зоопланктона.

Как полагают ученые, мезозойский "утконос" добывал пищу, копаясь в иле на дне мелководных заливов и захватывая мелких рачков, моллюсков и прочую беспозвоночную живность, обитающую там. Подобный рацион избавлял его от необходимости конкурировать с предками ихтиозавров, большая часть которых была хищниками и жила в тех же водоемах в то же время.

Открытие этого существа, как отмечают Мотани и его коллеги, говорит о том, что морские рептилии начали занимать различные экологические ниши сразу после Пермского вымирания, а не заметно позже, как считают сегодня многие палеонтологи. Это заметно меняет и картину их эволюции, и то, как Земля восстанавливалась после крупнейшей катастрофы в своей истории.