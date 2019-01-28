Секс-роботы могут привести к кризису в Японии

Все большее количество японцев отдает предпочтение не настоящим девушкам, а секс-роботам. Эта тревожная тенденция, по словам экспертов, может привести к серьезному демографическому кризису в стране. И его предпосылки можно видеть уже сейчас.

Население Японии резко сокращается: в стране рождается все меньше детей и нарастают опасения, что через некоторое время японцы могут просто превратиться в вымирающий вид. В 2018 году в Японии родились около 921 000 детей, что на 25 000 меньше, чем в 2017 году. По словам представителей власти, это самый низкий показатель с 1988 года. За 2018 год в стране умерли 1,3 миллиона человек, что означает, что население Японии сократилось почти на полмиллиона человек.

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Эксперт в области искусственного интеллекта доктор Кейт Девлин предупреждает, что секс-роботы могут усугубить демографический кризис в Японии.

«Есть опасения, что в таких странах, как Япония, где одиночество является большой социальной проблемой, роботы могут усугубить ситуацию. Мужчины, которые покупают секс-роботов, заинтересованы в общении».

Фирма Dutch Wives, занимающаяся производством кукол, в 2017 году только в Японии продала 2000 секс-роботов по цене в 6 000 долларов каждая.

«Это потрясающие чувства», — говорит продавец секс-кукол Нобуру Танака. «На похожа на куклу, но кажется, будто она живая. Когда вы занимаетесь любовью со своей женой, иногда возникают проблемы, но с куклой их не может быть».

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Такого же мнения придерживаются тысячи японцев, отсюда и вытекает кризис рождаемости.

«Самая большая проблема в Японии — снижение рождаемости и сокращение населения», — говорит Канако Амано, эксперт в области демографии. «Это называют национальной катастрофой. Японцы стоят на распутье и могут столкнуться с угрозой исчезновения. Мы вымирающий вид».