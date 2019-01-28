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Почему в общественных туалетах двери не до пола 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Наверняка вы не раз задавались вопросом, почему двери общественных туалетов не доходят до пола. Но, как ни странно, этому есть вполне разумные объяснения.
В первую очередь, это связано с тем, что в кабинке туалета могли часто уединяться влюбленные пары. Именно из-за практичных соображений двери делали не до пола. Это значительно уменьшало количество неприличных действий в этих самых кабинках.
Также маленькие двери сокращали период ожидания в очереди, посетителям сразу становилось ясно — свободна кабинка или занята. Отмечается, что подобная конструкция туалетных кабинок крайне практична — если у вас закончилась туалетная бумага, сосед сможет вам ее передать. Плюс ко всему, так кабинка может быстрее проветриваться.
Немаловажным фактором является и то, что маленькие двери дешевле в производстве, перевозке и установке. Также во время чрезвычайных ситуаций из кабинок можно выбраться даже в том случае, если дверь заклинит. Это важно, в первую очередь, для детей.
Многие отмечают, что с такой конструкцией туалетной двери легче держать чистоту в помещении — можно помыть пол, не открывая дверь.
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