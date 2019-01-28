Почему в общественных туалетах двери не до пола

Наверняка вы не раз задавались вопросом, почему двери общественных туалетов не доходят до пола. Но, как ни странно, этому есть вполне разумные объяснения.

В первую очередь, это связано с тем, что в кабинке туалета могли часто уединяться влюбленные пары. Именно из-за практичных соображений двери делали не до пола. Это значительно уменьшало количество неприличных действий в этих самых кабинках.

Также маленькие двери сокращали период ожидания в очереди, посетителям сразу становилось ясно — свободна кабинка или занята. Отмечается, что подобная конструкция туалетных кабинок крайне практична — если у вас закончилась туалетная бумага, сосед сможет вам ее передать. Плюс ко всему, так кабинка может быстрее проветриваться.

Немаловажным фактором является и то, что маленькие двери дешевле в производстве, перевозке и установке. Также во время чрезвычайных ситуаций из кабинок можно выбраться даже в том случае, если дверь заклинит. Это важно, в первую очередь, для детей.

Многие отмечают, что с такой конструкцией туалетной двери легче держать чистоту в помещении — можно помыть пол, не открывая дверь.