В сети вспомнили кассеты из 80-х

Пользователь Reddit под ником EBro02 продемонстрировал старые музыкальные сборники, которые в 1980-х создавала его мать. По его словам, она мастерила обложки для самодельных подборок из журнальных вырезок.

Публикация набрала почти 60 тысяч лайков и сотни комментариев за несколько часов. Изображение таких реликвий вдохновило подписчиков на ностальгические воспоминания.

«А-а-а! Изобразительное искусство микстейпов. Я помню волнение от того, что по радио зазвучала любимая песня. Я мчался через всю комнату, чтобы нажать на запись. И это раздражение, когда диджей решил поговорить по окончании песни. Хорошие времена», — вспоминал пользователь NaBacLeis. Он заметил, что мать автора поста подняла оформление самодельных альбомов на новый уровень, — сам он ничего подобного тогда не мог придумать.

Один из комментаторов рассказал, как звонил на местную радиостанцию и заказывал песни о любви. Он специально записывал не только музыкальные композиции, но и комментарии диджеев о том, кому они посвящаются.

Некоторые юзеры вспомнили, что их аудиокассеты страдали из-за любви хозяев к музыке. Магнитные ленты часто рвались и изнашивались от постоянного прослушивания, их приходилось склеивать вручную. Пользователи также рассказывали, как записывали любимые телепередачи на видеокассеты и ругались на надоедливую рекламу. «Скучаю по этому», — признавались они, уточняя, что эти воспоминания вызывают слезы.

Представители младшего поколения восхитились неповторимым опытом, который им не удалось пережить. «Вау, это невероятно. Как тот, кто родился в 1993 году, читаю это и чувствую, что упустил нечто потрясающее», — позавидовал старшим один из пользователей. Один из них потребовал подробную инструкцию, как сделать обложки для учебников из целлофановых пакетов.