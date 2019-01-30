Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сети вспомнили кассеты из 80-х 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Globallookpress.com
Пользователь Reddit под ником EBro02 продемонстрировал старые музыкальные сборники, которые в 1980-х создавала его мать. По его словам, она мастерила обложки для самодельных подборок из журнальных вырезок.
Публикация набрала почти 60 тысяч лайков и сотни комментариев за несколько часов. Изображение таких реликвий вдохновило подписчиков на ностальгические воспоминания.
«А-а-а! Изобразительное искусство микстейпов. Я помню волнение от того, что по радио зазвучала любимая песня. Я мчался через всю комнату, чтобы нажать на запись. И это раздражение, когда диджей решил поговорить по окончании песни. Хорошие времена», — вспоминал пользователь NaBacLeis. Он заметил, что мать автора поста подняла оформление самодельных альбомов на новый уровень, — сам он ничего подобного тогда не мог придумать.
Один из комментаторов рассказал, как звонил на местную радиостанцию и заказывал песни о любви. Он специально записывал не только музыкальные композиции, но и комментарии диджеев о том, кому они посвящаются.
Некоторые юзеры вспомнили, что их аудиокассеты страдали из-за любви хозяев к музыке. Магнитные ленты часто рвались и изнашивались от постоянного прослушивания, их приходилось склеивать вручную. Пользователи также рассказывали, как записывали любимые телепередачи на видеокассеты и ругались на надоедливую рекламу. «Скучаю по этому», — признавались они, уточняя, что эти воспоминания вызывают слезы.
Представители младшего поколения восхитились неповторимым опытом, который им не удалось пережить. «Вау, это невероятно. Как тот, кто родился в 1993 году, читаю это и чувствую, что упустил нечто потрясающее», — позавидовал старшим один из пользователей. Один из них потребовал подробную инструкцию, как сделать обложки для учебников из целлофановых пакетов.
Последние новости
Силовики взялись за отца задержанного сенатора Сенатора задержали во время заседания Совета Федерации Япония отказалась сдавать позиции по Курилам
Комментарии
Вещи
Читайте также
Видео
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Как песня «Что такое осень» чуть не погубила ДДТ
Люди
Упитанный кот в очках прилёг отдохнуть в банке
Безумный мир
Исторические мифы, в которые верят до сих пор
Истории Безумный мир
Косоглазая ухмыляющаяся кошка стала кумиром
Безумный мир
Почему поход «группы Дятлова» помнят спустя 60 лет
Истории Общество
Как видят мир животные
Безумный мир
Ягненок-мутант родился в Азербайджане
Безумный мир
Кот, спасающийся бегством от рыбы, насмешил Сеть
Безумный мир
Сети появилось видео со странным существом
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение