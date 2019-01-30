Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России добыли крупнейший за последние годы алмаз 

Собака.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Собака.ru
На месторождении Удачнинского горно-обогатительного комбината добыт алмаз массой 191,46 карат или 38 грамм. Это крупнейший алмаз, добытый в России за 2,5 года.
Находка таких крупных алмазов ювелирного качества — яркое подтверждение того, что в запасах кимберлитовой трубки «Удачная» находится большое количество драгоценного сырья. Месторождение разрабатывается с 1967 года, и за полвека уже принесло несколько сотен крупных алмазов.
Найденный камень имеет размеры 40х31х20 мм, он прозрачный с незначительным желтоватым оттенком. В ближайшее время алмаз поступит в ЕСО для оценки и изучения.
Собака.ru: последние новости
В центре Петербурга открыли мемориальную доску в честь 200-летия балетмейстера Мариуса Петипа Видео: искусствовед Андрей Хлобыстин совершает «Шизореволюцию» на крыше Александринского театра Библиотеки раздадут списанные книги россиянам
Вещи
Читайте также
Видео
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Как песня «Что такое осень» чуть не погубила ДДТ
Люди
Упитанный кот в очках прилёг отдохнуть в банке
Безумный мир
Исторические мифы, в которые верят до сих пор
Истории Безумный мир
Косоглазая ухмыляющаяся кошка стала кумиром
Безумный мир
Почему поход «группы Дятлова» помнят спустя 60 лет
Истории Общество
Как видят мир животные
Безумный мир
Ягненок-мутант родился в Азербайджане
Безумный мир
Кот, спасающийся бегством от рыбы, насмешил Сеть
Безумный мир
Сети появилось видео со странным существом
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение