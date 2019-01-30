В России добыли крупнейший за последние годы алмаз

На месторождении Удачнинского горно-обогатительного комбината добыт алмаз массой 191,46 карат или 38 грамм. Это крупнейший алмаз, добытый в России за 2,5 года.

Находка таких крупных алмазов ювелирного качества — яркое подтверждение того, что в запасах кимберлитовой трубки «Удачная» находится большое количество драгоценного сырья. Месторождение разрабатывается с 1967 года, и за полвека уже принесло несколько сотен крупных алмазов.

Найденный камень имеет размеры 40х31х20 мм, он прозрачный с незначительным желтоватым оттенком. В ближайшее время алмаз поступит в ЕСО для оценки и изучения.