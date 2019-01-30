Женщина связала двойника бабушке и собаке

Финская художница Лиза Хиетанен создает вязаных двойников людей и их любимцев.

Вязание очень популярно в Финляндии, но Лиза, безусловно, преуспела в этом деле больше всех. Девушка связала множество кукол в человеческий рост. Глядя на работы Лизы, можно подумать, что она может связать все, что видит перед собой. Причем вязаные копии получаются очень точными.

@liisa_hietanen/

Художница вяжет предметы декора и продукты питания в натуральную величину. В одной из своих работ Хиетанен связала целую ванную комнату.

Первые несколько секунд ее невозможно отличить от настоящей. Внутри связано все до мелочей. Плитка, унитаз, пол, зеркало, туалетная бумага и трубы — все это сделано из пряжи.

Хиетанен связала бабушку и ее собаку. Сначала сложно понять, кто из них настоящая хозяйка и ее пес. Но, подойдя поближе, можно в деталях рассмотреть тонкую работу Лизы.

@liisa_hietanen

Не так давно в журнале Hemslöjd вышла статья о замечательных работах художницы.