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Зачем придумали колготки с тремя «ногами» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos
То, что колготки недолговечны, знает любая модница. Многие девушки предусмотрительно носят в сумочке запасную пару этой детали гардероба. Практичные дизайнеры озаботились этой проблемой и предложили дамам остроумное, но весьма необычное решение. Случилось это еще в 1998 году. «Изобретатели» создали модели колготок с тремя «ногами».
Девушкам предлагалось надевать колготки как обычно, а если вдруг на одной «ноге» вдруг возникнет стрелка, нужно лишь снять ее и поменять на другую «штанину». Испорченную же «ногу» следует аккуратно сложить и убрать в специальный кармашек.
patents.google.com
Модель планировали сконструировать таким образом, чтобы колготки можно было надевать на любую ногу, не испытывая при этом дискомфорта. Правда, не совсем понятно, удобен ли был бы в использовании кармашек, в котором предлагали хранить «запасную ногу».
Мнения об удобстве использования такой детали гардероба разделились. Некоторые считали такие колготки весьма практичными, другие же предлагали обратить внимание производителей на то, чтобы разработать более прочную ткань, а не выпускать «колготки для мутантов».
В результате «трехногие колготки» все же были запатентованы, но распространения не получили.
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