В Сети осудили ремни безопасности 1961 года

В Сети всплыла реклама 1961 года, где всем родителям советовали использовать специальные автомобильные ремни безопасности для детей. Фотография старого каталога Sears появилась в группе сиднейских матерей в Facebook.

По этой рекламе заметно, насколько далеко за последние годы продвинулась безопасность пассажиров и детей в автомобиле. Пользователи Сети пришли в ужас, когда увидели малыша, прицепленного жгутом к автомобильному креслу.

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Такой детский ремень безопасности можно было купить за 1,88 доллара, в описании значилось, что он "охраняет вашего ребенка, когда вы заняты вождением авто". В каталоге также было написано, что ремень позволяет ребенку "сидеть, стоять, стоять на коленях или спать, не беспокоя водителя", а также не позволит ребенку "проливать жидкость во время внезапных остановок".

Пользователи Facebook ужаснулись устарелым ремнем безопасности и поделились своими мыслями: "Слава богу, времена изменились", «Это чудо, что мы выжили».