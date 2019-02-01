Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Физики объяснили, почему путаются наушники 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Представители американского университета Сан-Диего ответили на волнующий многих вопрос: почему провод от наушников путается при ходьбе. Плохие новости — наиболее подвержены такой деформации Y-образные шнуры, сообщает Wired.
Исследователи провели эксперимент, поместив провод в кубическую коробку и начав трясти ее с постоянной скорости. В ходе опыта физики меняли длину шнура и скорость тряски. Такое действие они повторили более 3,4 тысячи раз.
Оказалось, что чем длиннее кабель, и чем дольше он подвергается тряске, тем выше вероятность, что узел образуется самопроизвольно. Физики называют такое явление "спонтанным завязыванием взволнованной струны".
Как ни странно, это главные параметры для спутывания наушников, но роль также играют диаметр провода и его нужен.
Ученые утверждают, что если кабель будет меньше 46 сантиметров, он, скорее всего, никогда не спутается. Если длина провода от 46 до 150 сантиметров, то вероятность, что на нем образуется узел, большая. Средняя длина провода для наушников при этом составляет 139 сантиметров.
Физики советуют носить наушники в специальных чехлах от производителей, а не просто в кармане.
Вести.Ru: последние новости
В Бристоле нашли фрагмент древней легенды о короле Артуре и волшебнике Мерлине В США нашли пропавшего мальчика, который уверяет, что его спас медведь Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых работникам "Макдоналдса"
Комментарии1
Вещи
Читайте также
Видео
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Как песня «Что такое осень» чуть не погубила ДДТ
Люди
Журналист знакомился, спрятавшись за фото Сталина
Безумный мир
Хитрец имитировал травму, чтобы засудить кафе
Безумный мир
Леопард пришел в город и напал на политика
Безумный мир
Врачи устроили танцы прямо в коридоре больницы
Безумный мир
Упитанный кот в очках прилёг отдохнуть в банке
Безумный мир
Чем занимались великие князья Романовы
Истории Люди
Китаянка облаяла пса, запугав его
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение