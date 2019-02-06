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Tiffany выпустили прищепку за 42 тысячи рублей 

Anews + ещё 1 4 часа назад
Фото: Anews
Пользователи соцсетей обратили внимание на странные цены популярного ювелирного магазина Tiffany & Co. Чтобы купить там несколько самых простых вещей, придется копить несколько лет.
Среди интересных экспонатов оказались скрепочка почти за 15 тыс. рублей:
Anews
Палочка для выдувания мыльных пузырей за 21 тыс. рублей:
Anews
Серебряная точилка за 23 тыс. руб:
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Моток ниток из стерлингового серебра за 769 тыс. рублей:
Anews
Цены на товары вызвали у пользователей социальных сетей сильное удивление. Так, о маленькой свинье-копилке за 10 тыс. рублей комментаторы написали:
«Копилка вмещает меньше, чем стоит»
Anews
Стоит отметить, что высокие цены бутика удивляют не только жителей Россией. Известный бренд уже давно славиться неоправданно высокой ценовой политикой.
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Вещи , Tiffany & Co
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