Tiffany выпустили прищепку за 42 тысячи рублей

Пользователи соцсетей обратили внимание на странные цены популярного ювелирного магазина Tiffany & Co. Чтобы купить там несколько самых простых вещей, придется копить несколько лет.

Среди интересных экспонатов оказались скрепочка почти за 15 тыс. рублей:

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Палочка для выдувания мыльных пузырей за 21 тыс. рублей:

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Серебряная точилка за 23 тыс. руб:

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Моток ниток из стерлингового серебра за 769 тыс. рублей:

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Цены на товары вызвали у пользователей социальных сетей сильное удивление. Так, о маленькой свинье-копилке за 10 тыс. рублей комментаторы написали:

«Копилка вмещает меньше, чем стоит»

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Стоит отметить, что высокие цены бутика удивляют не только жителей Россией. Известный бренд уже давно славиться неоправданно высокой ценовой политикой.