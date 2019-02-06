В Турции попытались похитить 1200-летнюю книгу

Турецкая жандармерия задержала трех контрабандистов, у которых была обнаружена древняя Библия. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Предположительно, книга датируется VIII веком нашей эры. Артефакт имеет кожаный переплет и золотое тиснение.

Три человека, которые пытались продать древнюю книгу за рубеж, задержаны. После допроса полиция задержала еще трех человек, причастных к попытке продажи артефакта.

В 2016 году специалисты сумели расшифровать обугленный древнееврейский свиток, возраст которого составляет 1,5 тысячи лет. Исследователи определили, что он является канонической частью Книги Левит — третьей книги Моисеева Закона. Таким образом, артефакт стал древнейшим из известных источников Ветхого Завета.