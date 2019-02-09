Как выглядят клавиатуры в разных странах

Мы часто задумываемся о том, как выглядят клавиатуры в странах, которые говорят на других языках. В Сети много шутливых картинок с огромными раскладками, где напечатаны иероглифы, но на самом деле это не так.

В китайском языке более 80 тысяч иероглифов — их не уместишь в одну клавиатуру. Для того, чтобы печатать символы на компьютере, используется ввод по структуре знаков. Каждая кнопка на клавиатуре соответствует части иероглифа — так по мере набора появляются слова и предложения. Пользователь, который хочет напечатать текст на компьютере выбирает подсказки по принципу Т9.

Такой способ появился еще в конце XIX века для передачи китайских текстов по телефону и радио как аналог азбуки Морзе.

Арабская клавиатура выглядит гораздо проще, потому что в этом языке всего 28 букв. Сложности появились из-за того, что в зависимости от положения в слове символ может выглядеть по-разному. Поэтому эта клавиатура была настроена так, чтобы компьютер автоматически определял то, где находится буква. Для обозначения точного произношения арабы используют верхний регистр — заглавных букв у них нет.

Клавиатура в Японии работает по-другому. Алфавит этого языка насчитывает более 50 тысяч иероглифов. На классической клавиатуре нанесены латинские буквы и японские символы. Для того, чтобы написать слово, нужно начать его ввод латиницей, компьютер сам подберет иероглифы. Если он сделает это неправильно, можно будет воспользоваться подсказкой, которая тоже работает как Т9.

Apple

В других странах, где язык отличается некоторыми символами, на клавиатуре написана латиница или кириллица, а другие знаки можно напечатать с помощью комбинации клавиш.

Некоторые разработчики создают специальные наклейки на клавиатуру с символами разных языков, которые можно купить в другой стране. Так людям не приходится искать специализированные клавиатуры.