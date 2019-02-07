Когда появился первый огнетушитель

156 лет назад, 7 февраля 1863 года, в США, в штате Вирджиния, инженером Аланом Креем был запатентован первый огнетушитель.

Историки утверждают, что прототипами огнетушителей были стеклянные колбы с водой, которые устанавливались в помещениях на случай пожара ещё в XVII веке. Примерно в 1715 году в Германии Захария Грейл усовершенствовал конструкцию. Она представляла собой деревянную бочку, заполненную 20 литрами воды, оснащенную также небольшим количеством пороха и запалом. В случае пожара запал поджигался, а бочку бросали или закатывали в очаг, где она взрывалась и тушила возгорание своим содержимым. В Англии подобное устройство было изготовлено химиком Амброузом Годфри в 1723 году. В 1734 году немецкий врач М. Фукс изобрел огнетушитель, который представлял собой стеклянный шар, наполненный соленой водой. Его бросали в огонь, где он разбивался и тушил пламя. В качестве улучшения конструкции, в 1770 году, в воду добавлялись квасцы.

В 1871 году в США Генри Харденом из Чикаго была запатентована «Граната Хардена № 1». Это была стеклянная бутылка, заполненная водяным раствором солей, предназначенная для бросания в очаг возгорания. Несмотря на то, что стеклянные огнетушащие гранаты имели очень ограниченное применение, их производство продолжалось до 50-х годов XX века.

«Ручная граната Хардена «Звезда» спасет вашу жизнь и имущество при пожаре. При разбивании содержащаяся в бутылке химическая жидкость погасит огонь немедленно. Содержимое не портится с течением времени и не замерзает. Патентованная технология! 45 долларов за дюжину!» — так в XIX веке рекламировали изобретение Хардена. При возгорании бутылку полагалось бросить в очаг пожара так, чтобы она разбилась. Из емкости вытекала специальная жидкость (например, четыреххлористый углерод), способствовавшая затуханию огня.

В историю огнетушащих технологий также вошли разработки русского химика Семена Власова, который в 1815 году предложил использовать отходы мыловаренных заводов для борьбы с огнем.

Инженер Кюн из Саксонии в 1846 году придумал так называемую огнетушительную коробку, которая была начинена смесью из селитры и угля. При возгорании эта смесь выделяла газ, который и препятствовал распространению огня.

Во второй половине XIX века появился «Пожарогас Шефталя». Он представлял собой картонную коробку, заполненную смесью гидрокарбоната натрия, квасцов или сульфата аммония, инфузорной земли и др. Внутрь «Пожарогаса» вставлялся патрон с зарядом пороха и бикфордовым шнуром. В случае необходимости с аппарата срывалась защитная лента, поджигался бикфордов шнур и аппарат через дверь или через окно забрасывался в горящее помещение. Через 12—15 секунд происходил сильный взрыв, заряд распылялся по горящему помещению и ликвидировал горение.

Некоторое время тушить пожары пытались водными огнетушителями. Однако в начале XX века, с развитием электроники, потребовалось, чтобы устройства не проводили ток. Именно тогда появились первые стальные баллоны со сжиженной двуокисью углерода.