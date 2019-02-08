Ikea высмеяли за продажу карты мира с ошибкой

Внимательный пользователь Reddit выложил в Сеть новинку от Ikea . Он наткнулся на неверную карту в одном из магазинов в Вашингтоне. Стоит предмет — 29 долларов за штуку.

У карты есть всего один изъян — на ней не нарисована Новая Зеландия. То есть страну просто вычеркнули из мировой географии. Это произошло как раз перед запуском сети шведских магазинов в новозеландских городах.

Пользователи, конечно, не могли пройти мимо находки.

«Так выглядит мир, по мнению компании Ikea», — написал автор снимка под ником U / Jibbles666.

«Интересно, собираются ли они продать эти карты в новом магазине Окленда (крупный город в Новой Зеландии)?» — задался вопросом комментатор.

«Видите ли, викинги составили карту всей Северной Америки и даже Австралии, но не Новой Зеландии», — пошутил другой.

Оказалось, что шведская компания — не единственная, кто ленится рисовать Новую Зеландию. В Reddit есть целая ветка, посвященная разным картам, на которых забыли про эту страну.