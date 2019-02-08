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Страшные находки времен Второй мировой 

Рамблер 42 минуты назад
После Второй мировой войны Европа восстанавливалась не одно десятилетие. Даже сейчас, спустя 70 лет после победы, мы всё ещё слышим отголоски военных действий. Так, в мае 2017 года в Санкт-Петербурге нашли мину. Советскую корабельную мину КБ-1 нашли при проведении строительных работ на Василевском острове. Масса мины — более тонны, масса взрывчатого вещества — 230 кг. По всей вероятности, мина была из тех, что выставлялись для защиты Ленинграда от фашистских атак, а спустя годы её просто вымыло прибоем на берег. Специалисты вывезли опасный боеприпас на полигон и взорвали его.
Видео рассказывает о других находках, напоминающих о войне.
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