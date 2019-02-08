Страшные находки времен Второй мировой

После Второй мировой войны Европа восстанавливалась не одно десятилетие. Даже сейчас, спустя 70 лет после победы, мы всё ещё слышим отголоски военных действий. Так, в мае 2017 года в Санкт-Петербурге нашли мину. Советскую корабельную мину КБ-1 нашли при проведении строительных работ на Василевском острове. Масса мины — более тонны, масса взрывчатого вещества — 230 кг. По всей вероятности, мина была из тех, что выставлялись для защиты Ленинграда от фашистских атак, а спустя годы её просто вымыло прибоем на берег. Специалисты вывезли опасный боеприпас на полигон и взорвали его.

Видео рассказывает о других находках, напоминающих о войне.