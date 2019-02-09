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Кто придумал название сумке-авоське 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Dolce & Gabbana
Авоська — название народное. Появилось оно очень давно, в далеких 1930-х годах и с тех пор плотно вошло в словарный обиход граждан СССР.
"Народной" фраза стала после реплики Аркадия Райкина в одной из сцен своего эстрадного номера:
«…А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу…».
Само же авторство этой реплики приписывают писателю Владимиру Полякову.
Так или иначе, название настолько полюбилось людям, что сумку никто и никак иначе уже не называл.
В эпоху дефицита в Советском Союзе не было такого человека, который не носил бы в своем портфеле или сумке — авоську. На случай, если в магазине будет завоз и можно будет прикупить продукты домой.
Затем на смену авоськам пришли пластиковые пакеты, которые можно приобрести в супермаркетах. Но в последнее время тренд сменил вектор. Одноразовые сумки-пакеты вновь заменяют многоразовыми авоськами — безвредными для природы сумками-сетками, которые не занимают места и ничего не весят.
Комментарии
Вещи , Аркадий Райкин , Владимир Поляков
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