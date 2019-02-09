Кто придумал название сумке-авоське

Авоська — название народное. Появилось оно очень давно, в далеких 1930-х годах и с тех пор плотно вошло в словарный обиход граждан СССР.

"Народной" фраза стала после реплики Аркадия Райкина в одной из сцен своего эстрадного номера:

«…А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу…».

Само же авторство этой реплики приписывают писателю Владимиру Полякову

Так или иначе, название настолько полюбилось людям, что сумку никто и никак иначе уже не называл.

В эпоху дефицита в Советском Союзе не было такого человека, который не носил бы в своем портфеле или сумке — авоську. На случай, если в магазине будет завоз и можно будет прикупить продукты домой.

Затем на смену авоськам пришли пластиковые пакеты, которые можно приобрести в супермаркетах. Но в последнее время тренд сменил вектор. Одноразовые сумки-пакеты вновь заменяют многоразовыми авоськами — безвредными для природы сумками-сетками, которые не занимают места и ничего не весят.