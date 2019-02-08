Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Советский лазерный пистолет: кого им вооружали 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Разработанный группой военных специалистов-ракетчиков лазерный пистолет с пиротехнической лампой-вспышкой в серийное производство так и не попал, хотя и имел три модификации.

Кто его создал, и как было устроено оружие

Отставной полковник Валентин Иванович Углов, заведующий музеем военной академии РВСН, писал в своей публикации, что в 80-х годах в Военной академии Ракетных войск СССР разработкой лазерного пистолета в рамках программы «Алмаз» занималась группа, руководимая профессором В. С. Сулаквелидзе. Помимо Сулаквелидзе в конструкторский коллектив входили еще четверо ученых.
Калибр у созданного военными конструкторами пистолета был 10-миллиметровый, вес приблизительно соответствовал массе «обычных» аналогов оружия подобного класса. Длина — порядка 180 мм, режим стрельбы — полуавтомат, магазин вмещал восемь спецкапсул. Лазерный луч был способен поражать цель, расположенную на расстоянии до 20 метров.

Каким был принцип действия

В. И. Углов отмечает в своей статье, что этот уникальный пистолет разрабатывался как оружие несмертельного воздействия — с помощью него предполагалось выводить из строя вражеские оптические системы, ослеплять неприятеля. Для компактного лазерного оружия требовалось создать активную среду, источник оптической накачки и резонатор.
Основным компонентом лазерного пистолета выступали «патроны» — 8 пиротехнических ламп-вспышек, каждая из которых, в свою очередь, представляла собой емкость, заполненную кислородом, солями металла и циркониевой фольгой. Заряд поджигался специальной электрической искрой (для генерирования электроэнергии в конструкции пистолета предусматривалась мини-батарейка), за считанные миллисекунды создавая температуру свыше 4700 градусов по Цельсию, которая впоследствии преобразовывалась в лазерное излучение.
Самодельные лампы-вспышки имели форму колб с сантиметровым диаметром, принцип действия при стрельбе был таким же, как у других пистолетов — при выстреле отработанная лампа-гильза автоматически выбрасывалась, а очередной «патрон» занимал место в осветительной камере.

Почему его не пустили в серийное производство

Руководитель конструкторской группы по созданию первого и единственного советского лазерного пистолета В. С. Сулаквелидзе скончался в том же году, когда опытный образец уникального оружия самообороны был уже готов, сообщается официальными источниками РВСН. Массовое производство данного пистолета требовало, прежде всего, серийного изготовления комплектующих, в частности, «патронов»-ламп.
На одном из оборонных предприятий Советского Союза производственная линия по их сборке уже была налажена, но со второй половины 80-х годов в военно-промышленном комплексе СССР начались конверсионные процессы, которые свели на нет реализацию данного проекта.
Сейчас эту уникальную разработку советских конструкторов — лазерный пистолет в числе других экспонатов можно увидеть в серпуховском музее Военной академии РВСН.
Русская семерка: последние новости
Подвиг Александра Матросова: что не сходится Чем поплатилось Сомали за предательство СССР Блуд на Руси: что это было
Комментарии
Вещи , РВСН
Читайте также
Видео
Невысокая девушка решила проблему поручней в автобусе
Безумный мир
Слоны помогли поймать тигра-людоеда
Места В мире
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
Кто будет жить на Земле через миллионы лет
Безумный мир
Страшные находки времен Второй мировой
Вещи
Что можно было купить на рубль в разные эпохи
Истории
Кенгуру залез в туалет и слопал туалетную бумагу
Безумный мир
Утерянные технологии, которые так и не восстановили
Безумный мир Вещи
Собаки трижды влетели в стеклянную дверь
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение