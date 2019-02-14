Российская школьница разработала робота для сортировки мусора

Изобретение уже оценили на инженерном конкурсе.

Елизаветы Пришляк из Новосибирска создала робота, который может собирать и сортировать мусор на улице. За изобретение школьница уже получила положительную оценку на XV Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге. Представленная подростком модель может самостоятельно распознавать, классифицировать и сортировать разные виды мусора для последующей переработки. Робот собирает отходы и помещает в нужный контейнер на борту.

Робот оснащен видеокамерой и блоком управления с аккумулятором. Система может распознавать мелкий мусор на расстоянии до 1,8 метров, а крупный — более 5 метров.