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Российская школьница разработала робота для сортировки мусора 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: ВКонтакте
Изобретение уже оценили на инженерном конкурсе.
Елизаветы Пришляк из Новосибирска создала робота, который может собирать и сортировать мусор на улице. За изобретение школьница уже получила положительную оценку на XV Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге. Представленная подростком модель может самостоятельно распознавать, классифицировать и сортировать разные виды мусора для последующей переработки. Робот собирает отходы и помещает в нужный контейнер на борту.
Робот оснащен видеокамерой и блоком управления с аккумулятором. Система может распознавать мелкий мусор на расстоянии до 1,8 метров, а крупный — более 5 метров.
Школьница предлагает использовать ее изобретение в коммунальном хозяйстве и на промышленных объектах. Что касается обслуживания робота, то от человека нужен только контроль за его работой и техническое обслуживание системы, — сообщает портал «Тайга.инфо».
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