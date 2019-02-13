Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему мужчины в Шотландии носят юбки 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Еще в Древней Греции мужчины носили хитоны — задрапированные платья, а римляне считали брюки варварской одеждой. Сегодня эта традиция осталась не только в Шотландии, но и в Восточных странах — Малайзии, Шри-Ланке и Бангладеше. Такая одежда распространена и в арабских странах, Северной и Центральной Америке.
Основная причина, по которой шотландцы носят килт — историческая. Сначала его носили только горцы. Он представлял собой большой кусок шерстяной ткани, который был и юбкой, и верхней одеждой. Такой костюм отлично подходил для влажного климата и гористой местности — он защищал от ветра и быстро высыхал. Позже появился малый килт — клетчатая юбка разных цветов.
При изготовлении шотландской юбки использовалась ткань тартан. В переводе с кельтского означает «крест-накрест» и «цвет местности». По клетке можно узнать, к какому клану относится шотландец и откуда он родом.
Вещи
Читайте также
Видео
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Люди
Почему затонул пароход «Челюскин»
Истории Люди
Названы города, которые могут опустеть к 2100
Места
Как живут люди, которые никогда не моются
Люди
Девушка вышла замуж за зомби-куклу
Безумный мир Вещи
Реалити-шоу снимут на виртуальной Луне
Безумный мир Люди
Тройное Солнце увидели жители Заполярья
Места
Какими песнями пытают заключенных
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение