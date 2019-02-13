Почему мужчины в Шотландии носят юбки

Еще в Древней Греции мужчины носили хитоны — задрапированные платья, а римляне считали брюки варварской одеждой. Сегодня эта традиция осталась не только в Шотландии, но и в Восточных странах — Малайзии, Шри-Ланке и Бангладеше. Такая одежда распространена и в арабских странах, Северной и Центральной Америке.

Основная причина, по которой шотландцы носят килт — историческая. Сначала его носили только горцы. Он представлял собой большой кусок шерстяной ткани, который был и юбкой, и верхней одеждой. Такой костюм отлично подходил для влажного климата и гористой местности — он защищал от ветра и быстро высыхал. Позже появился малый килт — клетчатая юбка разных цветов.

При изготовлении шотландской юбки использовалась ткань тартан. В переводе с кельтского означает «крест-накрест» и «цвет местности». По клетке можно узнать, к какому клану относится шотландец и откуда он родом.