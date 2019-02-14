Нужно ли заклеивать веб-камеру на ноутбуке

После откровений Эдварда Сноудена весь мир озаботился проблемами интернет-безопасности. Со временем мода на разнообразные способы защиты от интернет-угроз только усиливается. Сегодня у некоторых пользователей компьютеров можно увидеть закрытые изолентой или наклейками камеры. Оправдано ли это?

Стоит заметить, что действительно существуют способы, с помощью которых можно получить удаленный доступ к камере вашего компьютера. Однако воспользоваться ими не так просто. Таким правом могут обладать провайдеры, проверяющие уязвимость своих систем, по слухам, спецслужбы, а также злоумышленники, которые незаконно получают доступ к вашему компьютеру.

Как защититься от посягательств на вашу безопасность?

Злоумышленники могут получить удаленный доступ к вашему компьютеру с помощью вирусов. Лучший способ уберечься от этого — установить хороший антивирус, а также регулярно проводить обновления системы.

Еще одна опасность таится в программах с сомнительным происхождением. В этом случае хакер может получить доступ к вашей камере, если вы запустите на своем компьютере какую-либо подозрительную программу. Как избежать этого? Пользуйтесь проверенными программами, не скачивайте из интернета и не запускайте те, в которых вы не уверены.

На многих ноутбуках также имеется лампочка, которая загорается, когда камера используется и идет запись. Это также поможет вам в обнаружении возможной слежки.

Мнение о том, что рядовой пользователь не интересен злоумышленникам, справедливо. Если вы не крупный политический деятель, предприниматель или звезда шоу-бизнеса, вам действительно стоит опасаться меньше. Особенно, если скрывать вам нечего.

Если соблюдать правила безопасности в интернете, вы сводите к минимуму угрозу проникновения злоумышленников в ваш компьютер. Однако в любой системе есть уязвимости.

Поэтому, если вы все еще опасаетесь того, что кто-нибудь будет наблюдать за вашей личной жизнью, вы можете заклеить камеру ноутбука, это вам не повредит. Тем более сегодня выпускаются специальные шторки, которые можно приклеить на камеру компьютера, если их на нем нет.

Однако стоит понимать, что в интернете вас ждут многие другие, гораздо более реальные опасности. Поэтому лучшая защита для рядового пользователя — не наклейка на камере, а хороший антивирус, проверенные программы, безопасные пароли и разумное поведение в интернете.