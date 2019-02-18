Баллистические ракеты 18 века нашли в Индии

Первые боевые баллистические ракеты нашли в Индии. Археологи обнаружили около тысячи ракет, начинённых порохом. Ракеты, которые запускались из метательных установок, произведены в 18 веке и, по мнению исследователей, помогли индийцам из княжества Майсур победить англичан. Индийское революционное для своего времени оружие стало прототипом современных ракет. Несмотря на то, что дальность полёта их была невелика (не более 2 километров), они стали грозой для британской армии. Англичане же после поражения занялись изучением изобретения индийцев и начали создавать собственные образцы.