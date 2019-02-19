Российские ученые создали суперсани для Антарктиды

Созданные отечественными учеными высокотехнологичные сани для перевозки сверхтяжелых грузов по льду в Антарктиде успешно прошли первые испытания около российской станции «Прогресс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы Роснано, который финансировал разработки.

В сообщении сказано, что в программу испытаний входила сборка и разборка саней, а также короткие заезды на различных участках, характерных для маршрута между внутриконтинентальными антарктическими станциями «Прогресс» и «Восток». Полноценные испытания с переходом до «Востока» планируется провести в следующем году.

Необходимость в подобных суперсанях связана со строительством нового зимовочного комплекса на «Востоке», который будет автономным до девяти месяцев в году и обеспечит проживание и работу до 35 человек в летний сезон и 15 человек — в зимний. В рамках реализации проекта потребуется перевести сотни тонн грузов через 1,5 тысячи километров ледяной пустыни. Будут использованы 20 саней грузоподъемностью по 60 тонн каждые. Сам монтаж займет не более двух недель.