5 женских видов оружия

Оружием пользуются не только мужчины, но и женщины, причем в самых разных целях — от преступлений до хобби и самообороны. Какие же его виды предпочитает слабый пол?

Главное — легкость и компактность!

Согласно статистике ФБР , в качестве орудия убийства женщины реже мужчин выбирают огнестрельное оружие, но все-таки чаще используют его, чем другие виды оружия. На втором месте после пистолета — нож. Также представительницы прекрасного пола любят душить своих жертв, травить их ядом, топить, сжигать, взрывать и даже выбрасывать из окон. Но все-таки в целом женщины — более мирные создания, чем мужчины, и оружие они чаще готовы использовать исключительно для самообороны. Обычно представительницы слабого пола предпочитают те предметы, которые просты в использовании и достаточно компактны, чтобы спрятать их под одежду или положить в сумочку.

Яд

ФБР утверждает, что женщины выбирают в качестве оружия яд в семь раз чаще, чем мужчины. Говорят, французская королева Екатерина Медичи отравила наваррскую правительницу Жанну д`Альбре, прислав ей пропитанные ядом перчатки. Американка Нэнни Досс убила с помощью мышьяка четверых из пяти своих мужей, а также мать, одну из свекровей, родную сестру и внука. Жизни всех родственников были застрахованы. Медсестра Джейн Топпан, жившая в конце XIX столетия, вводила своим пациентам большие дозы морфия. От этого она испытывала сексуальное возбуждение. Также она убила стрихнином свою сводную сестру, а потом стала убивать людей, к которым устраивалась сиделкой. Всего она умертвила 31 человека. Ее признали психически невменяемой.

Пистолет

В старину в оружейных магазинах можно было найти огромный выбор так называемых «дамских» пистолетов, стреляющих патронами мелкого калибра. Иногда такое оружие маскировали под различные предметы обихода и даже украшения. Так, несколько лет назад на зарубежном аукционе за сумму чуть больше 11 тысяч долларов было продано серебряное кольцо «Femme Fatale» («Роковая женщина»), изготовленное в 1870 году в Германии. В украшение был встроен крошечный семизарядный револьвер, кстати, еще вполне в рабочем состоянии. В начале прошлого века самой популярной моделью оружия был браунинг. Женщины часто выбирали его в качестве орудия самообороны, так как он был относительно дешев и имел малый вес. Именно из браунинга стреляла в Ленина в 1918 году эсерка Фанни Каплан во время его выступления на заводе Михельсона. Сегодня женщина теоретически также может приобрести компактную модель пистолета, но, конечно, ей потребуется разрешение на ношение оружия. Плюс представительницы прекрасного пола предпочитают все-таки оружие, которое не нужно носить в кобуре и которое не будет на виду.

Нож и кинжал

Излюбленным дамским оружием в Средние века являлся стилет — тонкий кинжал с длинным клинком, который можно было носить за декольте или подвязкой. Обычно стилеты имели по нескольку граней, а иногда и желобок, куда можно было налить яд. Жизнь женщины в те времена была сложной, ее подстерегало множество опасностей, и такая предосторожность являлась нелишней. Позднее вместо стилетов женщины всех сословий стали носить с собой складные ножи. Убить таким ножиком было трудно, но вот ранить, оцарапать — пожалуйста. Одной из самых известных женщин-убийц в истории, совершивших преступление с помощью ножа, стала Шарлотта Корде, правнучка знаменитого драматурга Пьера Корнеля и сторонница жирондистов. Она зарезала деятеля Французской революции Жана Поля Марата, дважды ударив его ножом в грудь, когда он мылся в ванне у себя дома. За это якобинцы приговорили ее к казни на гильотине.

Удавка

Удавка представляет собой крепкий тонкий шнур, обычно имеющий рукоятки на концах. Ее аналогом могут служить веревка, ремень, струна или нейлоновая леска. Принцип действия прост: удавка накидывается на шею жертве и перекрывает дыхательные пути или пережимает сонную артерию. По словам экспертов, убийцы чаще выбирают второй способ, так как чтобы задушить человека, требуется сила в 30 килограммов, а чтобы перекрыть доступ кислорода к мозгу — всего 5 килограммов. С этим вполне может справиться и женщина. В Индии есть тайная секта тугов — убийц-душителей, поклоняютщаяся Кали — богине смерти. Среди них есть и женщины, которые заманивают путешественников, а затем душат их при помощи желтой шелковой ленты, к которой с одного конца привязана серебряная рупия. Одной из самых знаменитых душительниц стала мексиканка Хуана Барраса, которую прозвали «убийцей старушек». В юности Хуана занималась проституцией, затем стала профессиональной рестлершей, выступавшей на ринге под псевдонимом «Леди Тишина». А в качестве хобби она по ночам выходила на улицы Мехико и нападала на пожилых женщин. Одних она душила шнуром, других забивала до смерти. Таким образом Барраса убила как минимум 11 человек. Суд приговорил маньячку к 759 годам заключения.

Арбалет и лук

В Средневековье луки и арбалеты активно применяли как во время военных действий, так и на охоте. Сегодня стрельба из арбалета рассматривается больше как вид спорта, но иногда применяется и в процессе охоты. На территории России разрешено применение только арбалетов «досугового» класса с силой натяжения не более 20 килограммов. Они подходят, например, для развлекательных соревнований и для стрельбы в тире. Поскольку пользование таким оружием не требует особых физических усилий, оно вполне подходит женщинам.