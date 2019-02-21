Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создан прибор для поиска инопланетной жизни 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Биолог Лукас Патти (Lucas Patty) из Амстердамского свободного университета (Нидерланды) разработал прототип прибора, который в будущем может обнаружить признаки растительной жизни на других планетах. Об этом сообщает издание Science Alert.
Принцип действия устройства, называемого спектрополяриметром TreePol, основан на феномене хиральности в биологических системах. Специфическая ориентация молекул в клетках растений приводит к круговой поляризации света, что, по мнению Патти, является «однозначным признаком жизни». Прототип успешно определяет наличие растительности на расстоянии несколько километров.
По словам ученого, спектрополяриметр можно использовать для мониторинга сельскохозяйственных культур со спутника или самолета, однако он также может стать основой для систем, предназначенных для поиска инопланетной жизни. Абиотическое (неживое) вещество не влияет значительно на поляризацию света, что делает последнюю более предпочтительным типом биосигнатур по сравнению с другими.
Многие органические молекулы имеют свои зеркальные копии, с которыми их нельзя мысленно совместить. Этим они напоминают правую и левую руку. О такой молекуле говорят, что она обладает хиральностью (от древнегреческого χειρ — «рука»), и это свойство характерно для большинства биологически значимых соединений.
Последние новости
В дневниках маршала нашли причину провала СССР в начале Великой Отечественной Минск оценил предупреждение экс-генсека НАТО об аннексии Белоруссии Россией Закон о криминальных авторитетах приняли в первом чтении
Комментарии
Вещи
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Уставшие медсестры рассыпали тараканов по клинике
Люди Безумный мир
Как завершилась история ВЧК
Истории
Странные истории, случившиеся с астронавтами
Безумный мир
Лыжник показал, как увернулся от сходящей лавины
Безумный мир Люди
Орёл едва не похитил йоркширского терьера
Безумный мир
Извинения Горбачева продали за 12 млн рублей
Люди Истории
Самые странные налоги России и СССР
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение