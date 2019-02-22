Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вечный дефицит: за чем гонялись в СССР 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
22 февраля 1921 года был создан Госплан, который должен был отвечать за общее направление народного хозяйства.
Однако как в силу логичных минусов плановой системы, так и в силу конкретных обстоястельств той или иной эпохи, в СССР всегда чего-то не хватало. И дефицит стал таким же символом страны, как космос и балет.
Разумеется, где-то нехватка ощущалась не так остро — Москва, Ленинград, Одесса, Львов, столицы союзных республик, закрытые города и северные территории, которые обеспечивались по спецплану. А где-то в дефиците было практически все. Так появилось понятие "достать" товар — как правило через продавцов, товароведов, завскладов, а иногда и директоров магазинов, если были такие знакомства.
Кроме того, на предприятиях существовала система "заказов", когда к празднику можно было получить некоторые дефицитные продукты, а также система особого обеспечения некоторых категорий населения (военные, моряки, ветераны, партийный аппарат).
В 20-е годы молодую страну советов товарами обеспечил НЭП, однако уже в конце десятилетия он был свернут, взамен ввели карточную систему. В 1935 году она была частично отменена, но в том или ином в виде просуществовала до самой войны.
В категорию дефицитных товаров тогда сразу же попали предметы роскоши. Возникла легенда, что после присоединения Прибалтики и Западной Украины, а также некоторых финских территорий, на черном рынке появилось дорогое нижнее белье и качественные предметы быта. Неизвестно, так ли это, однако одно появление такой байки уже говорит о том, что комфортность советской жизни была под вопросом.
После ВОВ половину страны пришлось восстанавливать с нуля, поэтому дефицит был во всех сферах потребления. Следующая волна дефицита накрыла Союз в конце 50-х годов, в результате непродуманных решений Хрущева, изъявшего в пользу государства промышленные артели, и сомнительных экспериментов в сельском хозяйстве, когда ради выполнения плана подрывали баланс в мясо-молочном производстве.
На рубеже 60-70 гг дефицит стал постоянным явлением, различались лишь категории и качество товаров. А с 1980 года наступил дефицитный апогей, ввели талоны. Вспомним наиболее дефицитные товары, популярные у населения.

Колбаса

Ее можно смело назвать символом дефицита. Качественная колбаса на полках магазинов почти не появлялась, или раскупалась сразу же. Чаще можно было найти вареную, копченную уже нужно было доставать. В начале 70-х, что снизить уровень дефицита, изменили технологию производства, колбаса стала более дешевой, но менее вкусной и полезной. В 80-е годы жители областей устраивали колбасные туры в Москву и Ленинград.
Globallook

Мясо

В магазинах можно было найти так называемые суповые наборы — по сути, кости. Хорошее мясо можно было достать "из-под прилавка", или купить на рынке, однако цены там ощутимо кусались, поэтому такие покупки делали только по большим поводам. Аналогом была тушенка.

Молочные продукты

Из сыров всегда в наличии были только плавленные, остальные нужно было искать. А очередь за свежим молоком и сметаной занимать с раннего утра. Альтернативой было сухое. Сливочное масло также удешевили и начали разбавлять.

Рыба

Живую рыбу было сложно достать даже в приморских городах. Мороженная лежала свободно, но из-за некачественной обработки и хранения, ее вкус оставлял желать лучшего. Поэтому рыба и рыбные консервы были уделом студентов и малообеспеченных семей. Исключением считались элитные шпроты.
RIAN

Кофе и чай

Их недостаток почувствовали в конце 70-х годов. Индийский чай со слоном и кофе Pele можно было найти в продуктовых наборах. Они считались почти официальной валютой в расчетах за мелкие услуги. Чтобы восполнить недостаток кофе, начали выпускать напитки из цикория и ячменя.

Майонез и горошек

В свободной продаже они появлялись только к Новому году и к 7 ноября, поэтому их запасали впрок, к празднику.

Детское питание

Его можно было получить по справке из роддома, в конкретных нормах на ребенка.

Алкоголь и табак

Дефицит на эти товары возник уже на закате советской эпохи. Так появилась странная привычка пить одеколон.
RIAN

Одежды и обувь

Оговоримся: легкая промышленность в Союзе работала без перебоев, но внешний вид одежды и обуви редко нравился покупателям и соответствовал моде. Поэтому в цене была импортная одежда (джинсы, болоньевые плащи, батники, водолазки, нижнее белье) и обувь, которую можно было найти у фарцовщиков или достать у тех, кто имел возможность ездить в загранкомандировки. Дороже всего ценились вещи из капстран (Италия, Финляндия), чуть ниже рангом — из Югославии, на третьем месте — польский ширпотреб.

Косметика и средства гигиены

С ней была такая же ситуация, как с одеждой. Отечественный выбор не радовал разнообразием марок и качеством. Тут на помощь снова приходили соседи по соцлагерю. Ну а французские духи был универсальным подарком любой женщине, невзирая на возраст и статус.

Бытовая техника и мебель

Техника для дома покупалась в соответствии со словами Людмилы из фильма "Москва слезам не верит". Сначала доставали телевизор (если повезет, то цветной), потом стиральную машину (мечта хозяек "Вятка-автомат"), до этого женщина орудовала тазиками и стиральными досками. Ну а потом очередь доходила и до холодильника. За его отсутствием пользовались шкафом под окном кухни, такие были в старых хрущевках.
Меьельной мечтой советского человека стала "стенка" — витрина его достижений. Очередь на нее могла длиться и несколько месяцев, и несколько лет. Польские были доступнее, югославские — дороже и лучше.

Книги

Речь идет об изданиях классиков и зарубежных авторов. Они были показателями престижа сами по себе, но иногда их еще и читали.

Автомобили и автозапчасти

И снова многолетняя очередь. О выборе машине никто и не думал, брали то, что дают, а потом годами чинили и латали. Тоже по знакомству. "Волга" была изначально доступна только избранным, лучшим вариантом были "Жигули", "Москвич" и "Запорожец" радовали меньше. Но все равно радовали.
Комментарии
Вещи , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Женщина, которая провела в летаргическом сне 20 лет
Истории
Камень, предсказывающий гибель компартии КНР
Безумный мир Вещи
Неуклюжий японский кот врезался в забор
Безумный мир
Что связывало Карла Маркса и Ротшильдов
Люди
Пилот заснул за штурвалом «Боинга» по время полета
Безумный мир
Уставшие медсестры рассыпали тараканов по клинике
Люди Безумный мир
Как завершилась история ВЧК
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение