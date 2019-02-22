Вечный дефицит: за чем гонялись в СССР

22 февраля 1921 года был создан Госплан, который должен был отвечать за общее направление народного хозяйства.

Однако как в силу логичных минусов плановой системы, так и в силу конкретных обстоястельств той или иной эпохи, в СССР всегда чего-то не хватало. И дефицит стал таким же символом страны, как космос и балет.

Разумеется, где-то нехватка ощущалась не так остро — Москва, Ленинград, Одесса, Львов, столицы союзных республик, закрытые города и северные территории, которые обеспечивались по спецплану. А где-то в дефиците было практически все. Так появилось понятие "достать" товар — как правило через продавцов, товароведов, завскладов, а иногда и директоров магазинов, если были такие знакомства.

Кроме того, на предприятиях существовала система "заказов", когда к празднику можно было получить некоторые дефицитные продукты, а также система особого обеспечения некоторых категорий населения (военные, моряки, ветераны, партийный аппарат).

В 20-е годы молодую страну советов товарами обеспечил НЭП, однако уже в конце десятилетия он был свернут, взамен ввели карточную систему. В 1935 году она была частично отменена, но в том или ином в виде просуществовала до самой войны.

В категорию дефицитных товаров тогда сразу же попали предметы роскоши. Возникла легенда, что после присоединения Прибалтики и Западной Украины, а также некоторых финских территорий, на черном рынке появилось дорогое нижнее белье и качественные предметы быта. Неизвестно, так ли это, однако одно появление такой байки уже говорит о том, что комфортность советской жизни была под вопросом.

После ВОВ половину страны пришлось восстанавливать с нуля, поэтому дефицит был во всех сферах потребления. Следующая волна дефицита накрыла Союз в конце 50-х годов, в результате непродуманных решений Хрущева, изъявшего в пользу государства промышленные артели, и сомнительных экспериментов в сельском хозяйстве, когда ради выполнения плана подрывали баланс в мясо-молочном производстве.

На рубеже 60-70 гг дефицит стал постоянным явлением, различались лишь категории и качество товаров. А с 1980 года наступил дефицитный апогей, ввели талоны. Вспомним наиболее дефицитные товары, популярные у населения.

Колбаса

Ее можно смело назвать символом дефицита. Качественная колбаса на полках магазинов почти не появлялась, или раскупалась сразу же. Чаще можно было найти вареную, копченную уже нужно было доставать. В начале 70-х, что снизить уровень дефицита, изменили технологию производства, колбаса стала более дешевой, но менее вкусной и полезной. В 80-е годы жители областей устраивали колбасные туры в Москву и Ленинград.

Globallook

Мясо

В магазинах можно было найти так называемые суповые наборы — по сути, кости. Хорошее мясо можно было достать "из-под прилавка", или купить на рынке, однако цены там ощутимо кусались, поэтому такие покупки делали только по большим поводам. Аналогом была тушенка.

Молочные продукты

Из сыров всегда в наличии были только плавленные, остальные нужно было искать. А очередь за свежим молоком и сметаной занимать с раннего утра. Альтернативой было сухое. Сливочное масло также удешевили и начали разбавлять.

Рыба

Живую рыбу было сложно достать даже в приморских городах. Мороженная лежала свободно, но из-за некачественной обработки и хранения, ее вкус оставлял желать лучшего. Поэтому рыба и рыбные консервы были уделом студентов и малообеспеченных семей. Исключением считались элитные шпроты.

RIAN

Кофе и чай

Их недостаток почувствовали в конце 70-х годов. Индийский чай со слоном и кофе Pele можно было найти в продуктовых наборах. Они считались почти официальной валютой в расчетах за мелкие услуги. Чтобы восполнить недостаток кофе, начали выпускать напитки из цикория и ячменя.

Майонез и горошек

В свободной продаже они появлялись только к Новому году и к 7 ноября, поэтому их запасали впрок, к празднику.

Детское питание

Его можно было получить по справке из роддома, в конкретных нормах на ребенка.

Алкоголь и табак

Дефицит на эти товары возник уже на закате советской эпохи. Так появилась странная привычка пить одеколон.

RIAN

Одежды и обувь

Оговоримся: легкая промышленность в Союзе работала без перебоев, но внешний вид одежды и обуви редко нравился покупателям и соответствовал моде. Поэтому в цене была импортная одежда (джинсы, болоньевые плащи, батники, водолазки, нижнее белье) и обувь, которую можно было найти у фарцовщиков или достать у тех, кто имел возможность ездить в загранкомандировки. Дороже всего ценились вещи из капстран (Италия, Финляндия), чуть ниже рангом — из Югославии, на третьем месте — польский ширпотреб.

Косметика и средства гигиены

С ней была такая же ситуация, как с одеждой. Отечественный выбор не радовал разнообразием марок и качеством. Тут на помощь снова приходили соседи по соцлагерю. Ну а французские духи был универсальным подарком любой женщине, невзирая на возраст и статус.

Бытовая техника и мебель

Техника для дома покупалась в соответствии со словами Людмилы из фильма "Москва слезам не верит". Сначала доставали телевизор (если повезет, то цветной), потом стиральную машину (мечта хозяек "Вятка-автомат"), до этого женщина орудовала тазиками и стиральными досками. Ну а потом очередь доходила и до холодильника. За его отсутствием пользовались шкафом под окном кухни, такие были в старых хрущевках.

Меьельной мечтой советского человека стала "стенка" — витрина его достижений. Очередь на нее могла длиться и несколько месяцев, и несколько лет. Польские были доступнее, югославские — дороже и лучше.

Книги

Речь идет об изданиях классиков и зарубежных авторов. Они были показателями престижа сами по себе, но иногда их еще и читали.

Автомобили и автозапчасти

И снова многолетняя очередь. О выборе машине никто и не думал, брали то, что дают, а потом годами чинили и латали. Тоже по знакомству. "Волга" была изначально доступна только избранным, лучшим вариантом были "Жигули", "Москвич" и "Запорожец" радовали меньше. Но все равно радовали.