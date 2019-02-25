Ручку Гагарина и написанный им документ пустят с молотка

Аукционный дом Cazo во Франции выставил на торги перьевую ручку, принадлежавшую первому в мире космонавту Юрию Гагарину , и написанный им документ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первоначальная стоимость лота, который включает в себя ручку Гагарина и рукописный текст, равняется 15-20 тысячам евро. Черно-желтая ручка в форме ракеты со вставками из металла закреплена на черном цоколе. На подставку нанесена надпись «СССР Сентябрь 1959». Снизу расположена красная бархатная бумага и штамп изготовителя.

Документ, написанный советским космонавтом, — это поздравительный текст, который Гагарин адресовал морякам и речникам.

Кроме того, на торгах планируют продать 12 фотографий космонавта. Их сняли всего за три дня до его гибели — 24 марта 1968 года. Оценочная стоимость лота — пять-семь тысяч евро. При этом один из снимков появился в советской прессе в 1986 году, а остальные 11 никогда ранее не публиковались. На них изображен сам Юрий Гагарин, его супруга Валентина и дочери Елена и Галина. Фотограф запечатлел их в квартире космонавта, располагавшейся в Звездном городке под Москвой.

Торги проводятся в режиме онлайн. Их итоги подведут 3 марта. Всего на аукционе выставлены 29 лотов.