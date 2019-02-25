Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вещи, которые называют проклятыми 

Рамблер 1 час назад
Плантация Миртлз в американском штате Луизиана имеет славу одного из самых страшных мест, но особенно пугающим выглядит зеркало в гостиной. Построили плантацию в конце восемнадцатого века, а известна она стала при владелице Саре Вудрафф, бесчеловечно обращавшейся с рабами. Ходят слухи, что после смерти жестокосердной Сары её дух переселился в зеркало и не может покинуть его. Считается, что таким образом женщина была наказана за грехи. По словам некоторых посетителей плантации, на фотографиях зеркала видно лицо Сары, а иногда даже и фигура.
Видео рассказывает о других вещах, которые называют проклятыми.
Вещи , Видео
Читайте также
Видео
Женщина из Индонезии ест мыло на камеру
Безумный мир
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Самая толстая кошка Британии ищет дом
Безумный мир
Вещи, которые называют проклятыми
Вещи
Что делали с цыганами в СССР
Люди
Кошка отлупила навязчивую хозяйку
Безумный мир Люди
100-летняя вице-мисс Россия попала на родину
Люди Истории
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Женщина, которая провела в летаргическом сне 20 лет
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение