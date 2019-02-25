Вещи, которые называют проклятыми

Плантация Миртлз в американском штате Луизиана имеет славу одного из самых страшных мест, но особенно пугающим выглядит зеркало в гостиной. Построили плантацию в конце восемнадцатого века, а известна она стала при владелице Саре Вудрафф, бесчеловечно обращавшейся с рабами. Ходят слухи, что после смерти жестокосердной Сары её дух переселился в зеркало и не может покинуть его. Считается, что таким образом женщина была наказана за грехи. По словам некоторых посетителей плантации, на фотографиях зеркала видно лицо Сары, а иногда даже и фигура.

Видео рассказывает о других вещах, которые называют проклятыми.