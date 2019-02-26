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Как «Кока-Колу» полюбили в СССР 

BigPicture.ru 46 минут назад
Фото: BigPicture.ru
Более 130 лет назад в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли и придумал рецепт легендарного напитка Coca-Cola. В мае 1886 года Пембертон впервые выпустил его в продажу, обозначив как лекарство «от любых нервных расстройств». Сегодня это один из самых популярных безалкогольных напитков, который продается более чем в 200 странах.
Но вот на бескрайних просторах СССР кока-кола не продавалась львиную долю существования Союза. Мы решили вспомнить, как кока-кола прорвалась на территорию СССР и завоевала сердца наших сограждан.

1. Жуков пил бесцветную кока-колу.

Когда маршал Жуков встречался с Дуайтом Эйзенхауэром, командовавшим американскими войсками в Европе во время Второй мировой войны, тот угостил его кока-колой. Напиток Жукову понравился, и он попросил Эйзенхауэра организовать его поставку в свой штаб, но только в обесцвеченном варианте, чтобы тот походил на водку. Через президента Трумана просьба была передана на завод Coca-Cola, химики которого сумели убрать цвет красителя. Газировку разлили в простые бутылки с белой крышкой, на которой была напечатана красная звезда, и как минимум 50 ящиков было отправлено Жукову.

2. Никита Хрущев невольно прорекламировал давнего конкурента «Кока-Колы» — «Пепси».

Извечная борьба между двумя гигантами — Coca-Cola и Pepsico — происходила и на территории СССР. При этом «Кока-Кола» проигрывала эту битву, ведь «Пепси» невольно прорекламировал сам Хрущев. В 1959 году в Москве проходила Американская национальная выставка, где Хрущеву предложили попробовать пепси-колу. Он согласился и, сам того не понимая, стал невольным рекламным лицом компании, так как на следующий день в газетах всего мира была опубликована фотография, на которой советский лидер пьет пепси.

3. В отличие от всего остального мира, на территории СССР времен брежневского застоя «Кока-Кола» позорно проиграла свою битву с «Пепси».

Производство пепси-колы в СССР началось во время разрядки конфликтных отношений между Западом и СССР, начало было положено встречей в 1971 году президента PepsiCo Дональда Кендалла с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным. При этом, поскольку в СССР боролись со всеми проявлениями иностранного, «Пепси» на бутылках было написано по-русски. «Кока-Кола» же прорвалась за железный занавес значительно позже.
4. «В тот самый момент, когда Coca-Cola начинает поставки в какую-либо страну, можно с уверенностью говорить, что в ней ожидаются серьезные перемены. Coca-Cola — это квинтэссенция капитализма, заключенная в бутылку» (Том Стэндидж, «История мира в шести стаканах»).

5. «Кока-Кола» прорвалась на территорию Советского Союза в конце 70-х.

Считается, что напитки компании «Кока-Кола» впервые начали продавать в СССР во время Олимпиады-1980 в Москве. Однако американский писатель и исследователь Марк Пендерграст в книге «За бога, страну и Coca-Cola» пишет, что компания «Кока-Кола» подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным комитетом Совета министров СССР по науке и технике за 6 лет до Игр, в июне 1974 года. Тогда была достигнута договоренность о выпуске в СССР фанты. Первая линия по ее розливу открылась на Московском пивобезалкогольном комбинате в августе 1979 года, и уже тогда ограниченные партии продукта появлялись на прилавках столичных магазинов, продажей занимались «Союзплодоимпорт» и «Технопромимпорт». Кроме Москвы фанту можно было купить в Таллине и Киеве.

6. В 1980 году кока-кола стала официальным напитком Олимпийских игр в Москве.

Когда администрация президента Рейгана решила бойкотировать Олимпийские игры в Москве, руководство компании «Кока-Кола» этот бойкот не поддержало, заявив, что, поскольку является межконтинентальной корпорацией, стоит выше политических игр. Поэтому в 1980-м напитки кока-кола и фанта стали официальными напитками московской Олимпиады.

7. На Играх напитки разливали в одноразовые стаканчики, что было большим новшеством для советского потребителя.

Аккуратные бумажные и полистироловые стаканчики приятно удивили советского потребителя, в то время местные торговые автоматы наливали газировку в один-единственный граненый стакан, из которого пили все желающие. Специальные палатки, в которых продавали напиток во время Олимпиады-80, привезли из Германии — в СССР на тот момент таких просто не было. После окончания Игр палатки передали в дар советскому правительству.

8. В 80-е наконец-то появилась кока-кола с заветной надписью «Сделано в СССР».

В декабре 1986 года было подписано соглашение о производстве «советской» кока-колы для широкой продажи. Согласно договору, концентрат кока-колы из Атланты поставлялся в Москву, где превращался в напиток и разливался. Тогда же в газете «Известия» появилась статья, сообщающая, что продажа бутилированной кока-колы с надписью «Сделано в СССР» начнется в мае 1987 года. И хотя концентрат в то время ввозился в Союз в мизерных количествах, важен был не объем, а сам факт попадания на советский рынок.

9. Автомобиль «Лада» в обмен на концентрат.

Компания «Кока-Кола» даже согласилась получать взамен концентрата советский автомобиль «Лада» для дальнейшей перепродажи в Англии. Невил Исделл в своей книге «Внутри Coca-Cola» вспоминает: «Машины были так собраны, что в Британии приходилось по три дня работать над их переделкой, прежде чем пускать в продажу. Мы теряли деньги в Советском Союзе, но оставались там, чтобы застолбить себе место на будущее».

10. На волне демократизации СССР в конце 80-х «Кока-Кола» совершила свое победное Back in the USSR.

Так или иначе, в конце концов «Кока-Кола» вышла на советский рынок. В 1988 году производство напитка было налажено на Москворецком пивоваренном заводе. В том же году в холле гостиницы «Международная» в Москве был установлен первый в Советском Союзе автомат по продаже напитков Coca-Cola.

11. Невиданный знак нового времени.

В 1989 году символом нового времени стал огромный неоновый знак Coca-Cola на Пушкинской площади в Москве. По большому счету вывеска Coca-Cola стала первой полноценной наружной рекламой в СССР: до этого улицы советских городов украшали безальтернативные предложения вроде «Летайте самолетами »Аэрофлота»!» или «Храните деньги в сберегательной кассе!».
12. Во время своей поездки в СССР в 1957 году писатель Габриэль Гарсия Маркес описал Страну Советов как 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы. Но новые времена приносят новые тенденции.
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Вещи , Габриэль Гарсия , Алексей Косыгин , Джон Пембертон , Дуайт Эйзенхауэр , Администрация Президента РФ , Аэрофлот , Coca-Cola , газета "Известия"
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