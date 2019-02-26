IKEA разработала воздухоочистительные занавески

Компания IKEA представила занавеску, способную очищать воздух. Мебельный гигант представил пока только прототип, однако сообщил, что серийный продукт поступит в продажу в 2020 году.

Разработка получила название GUNRID. IKEA раскрывает не так много подробностей о технологии, однако отмечает, что работает она «подобно фотосинтезу у растений». Занавеска выполнена из ткани, которая включает слой фотокатализатора, разрушающего загрязнители под воздействием света.

Выход GUNRID, как говорилось выше, ожидается в следующем году. Точной даты выпуска и цен на продукт IKEA пока не сообщила.